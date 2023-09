La tragedia è avvenuta questa notte ad Amantea, in Calabria dove un giovane di 27 anni è stato investito da un treno mentre stava assistendo ad uno spettacolo di fuochi d’artificio.

È accaduto al termine di una festa patronale. Il giovane guardava i fuochi d’artificio ed era in compagnia di altre persone. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Calabria, ragazzo investito da un treno

Era in compagnia di altre persone, nel pieno di un momento di divertimento, a conclusione di una festa patronale. Quando la tragedia si è presentata dietro l’angolo. Lui, un giovane di soli 27 anni, è stato investito in pieno da un treno nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello, in Calabria.

La vittima, per cause ancora da accertare, è stata travolta in pieno da un treno in transito, morendo quindi sul colpo. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane era in compagnia di altre persone e stava assistendo, in località Campora, allo spettacolo di fuochi d’artificio per la festa di San Francesco di Paola.

Francesco, questo il nome della vittima, si trovava vicino ai binari. Dopo la mezzanotte è iniziato lo spettacolo pirotecnico e il giovane, forse per assistere e vedere più da vicino i fuochi, si è seduto sulla banchina ferroviaria della stazione di Campora San Giovanni. È stato proprio in quel momento che è sopraggiunto un treno Intercity che lo ha travolto in pieno.

Immediati sono stati i soccorsi e la chiamata al 118 ma, all’arrivo, i medici non hanno potuto fare altro che constarne il suo decesso. Anche altre persone che erano presenti accanto a Francesco sui binari, fra cui anche la sorella del giovane, sono riusciti a salvarsi e a non essere investiti anche loro dal treno in transito. Sulla vicenda sta indagando la Polizia Ferroviaria di Paola.

Era lì per vedere i fuochi d’artificio

Ancora non è del tutto chiara la dinamica di quanto è successo. Il giovane stava guardando i fuochi d’artificio quando, come dicevamo, forse per assistere allo spettacolo pirotecnico più da vicino, si è seduto sulla banchina ferroviaria. Non si è accorto che, proprio in quel momento, stava per transitare un treno Intercity che lo ha travolto in pieno.

Inutili sono stati i soccorsi dei medici del 118, prontamente intervenuti sul posto non appena sono stati chiamati. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso immediato del giovane. Come dicevamo, con lui erano presenti anche altre persone che, per fortuna, sono riuscite a salvarsi e a non esser investite anche loro dal treno in transito.