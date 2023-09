Un’applicazione per gestire tutta la casa e ridurre i consumi energetici

By

La casa diventa sempre più smart con un’applicazione in grado di controllarla per intero e diminuirne i consumi energetici.

Haier ha presentato, all’Ifa di Berlino, una nuova interfaccia che permette di controllare interamente la propria abitazione, ottimizzandone anche i consumi. Un’applicazione, dunque, in grado di rendere la casa smart, avvalendosi di intelligenza artificiale, connettività e, soprattutto, di un’ottica rivolta alla sostenibilità.

Un’app per controllare tutta la casa: l’interfaccia di Haier

All’Ifa di Berlino, Haier ha presentato un’applicazione, in grado di controllare, per intero, l’abitazione e non solo. Tale interfaccia, infatti, ottimizza anche i costi energetici della casa, rendendola ancora più smart.

Per ottenere questo tipo di connessione, l’azienda ha realizzato più di venti famiglie di prodotti tecnologici, a marchio Hoover, Haier e Candy – che si possono, in sostanza, controllare con un tocco sul proprio smartphone.

Il CEO di Haier, Yannick Fierling, nel corso della conferenza stampa, tenutasi all’interno dello stand, ha rivelato che l’azienda ha l’obiettivo di semplificare e migliorare la vita domestica attraverso la tecnologia, diminuendo, al contempo, l’impatto ambientale.

Il focus dell’azienda, infatti, si concentra sullo smart energy management, per il quale tutti gli elettrodomestici prodotti hanno la capacità di connettersi con sistemi di climatizzazione, di ricarica elettrica ma anche con quelli delle pompe di calore e degli impianti fotovoltaici, al fine di ridurre e ottimizzare i costi dell’energia domestica. Il tutto grazie all’app hOn.

Come funziona hOn, applicazione per gestire tutta la casa

L’app hOn di Haier permette all’utente di avere a disposizione, come vi anticipavamo, una interfaccia che si connette con i provider di energia elettrica, per attuare tutti i passaggi fondamentali al fine di ridurre i consumi e contribuire all’efficientamento energetico dell’abitazione.

Nello specifico, l’app si connette a ogni elettrodomestico presente in casa, con l’obiettivi di mettere in atto percorsi di personalizzazione e funzioni che consentano di godere pienamente di tutti i benefici, sul piano energetico, che, in tal senso, la domotica può offrire.

Pertanto, l’azienda ha presentato anche una serie di nuovi elettrodomestici, di nuova generazione, che si connettono perfettamente all’applicazione.

Tra questi, nuove lavatrici ed asciugatrici X Series 11, che si avvalgono fino alla classe A-40%, ma anche frigoriferi declinati, in particolare, nel modello multi-dore Cube 90 Series, forni e piani cottura – della ID Series – che fanno leva sulla tecnologia Bionicook, che controlla l’intero ciclo di cottura dei cibi, al fine di ottenere pietanze perfette.

Infine, Haier ha presentato anche vari apparecchi, che utilizzato l’intelligenza artificiale, dal design futuristico, che fanno parte della Casarte Series, una collezione a tiratura limitata.