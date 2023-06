Fotografa la moglie in dolce attesa, solo dopo nota cosa si nascondeva nello sfondo

Quando si dice il tempismo perfetto: un uomo ha deciso di fotografare la moglie incinta ma poi si accorge di aver fotografato anche altro. Vediamo cosa.

Fotografare la propria moglie incinta permetterà di ottenere dei ricordi unici. Quest’uomo avrà una bella storia da raccontare a suo figlio.

Fotografare al momento giusto

Quando si decide di fotografare qualcuno o qualcosa non sempre ci si prepara con l’attrezzatura giusta o si fanno appostamenti. Ad esempio, i fotografi professionisti, quelli che lavorano per grandi testate giornalistiche, che hanno il compito di cogliere attimi di flora e fauna, si appostano con le loro attrezzature giornate intere, per raggiungere il loro obbiettivo.

Eppure, c’è qualcun altro che si ritrova a beneficiare della così detta fortuna del principiante ed è quello che successo a Dave, un uomo che stava per diventare padre. Insieme alla moglie in dolce attesa, si trovava sulla spiaggia durante una vacanza con la moglie. Prima della nascita del loro primo figlio, infatti, la coppia aveva deciso di rilassarsi in riva al mare.

Dave aveva deciso, così, di scattare una serie di fotografie che ricordassero a lui e alla moglie quella vacanza ma soprattutto lo stato di gravidanza. Infatti, padre e madre avrebbero raccontato al figlio in arrivo di quella vacanza e gli avrebbero fatto vedere quanto grande fosse il pancione della mamma che era arrivata all’ottavo mese.

In spiaggia, sperando di fotografare la moglie con uno bello sfondo senza persone, caratterizzato da mare e spiaggia, a Dave succede una cosa improvvisa.

Cosa spunta nella foto

Nell’esatto momento in cui Dave scatta la foto succede una cosa impensabile che, però, Dave e la moglie noteranno soltanto dopo aver rivisto l’immagine sullo schermo della macchina fotografica.

Dave aveva fatto mettere in posa la moglie, di lato per far vedere bene il pancione all’obbiettivo. Successivamente, aveva guardato che non ci fossero persone e aveva scattato, concentrandosi principalmente sulla figura della moglie.

Quest’ultima, gli aveva chiesto di rivedere l’immagine scattata, per controllare se fosse venuta come si deve e, insieme, notano qualcosa di strano nella foto. Un particolare eccezionale che Dave, con grande fortuna, era riuscito ad immortalare.

Nell’immagine, infatti, oltre alla moglie con un bel pancione in vista, era apparso anche un delfino. Quest’ultimo, aveva scelto proprio il momento esatto dello scatto per spuntare da fuori all’acqua con uno dei suoi classici salti.

Insomma, Dave era riuscito ad immortalare non solo un momento romantico ma anche un guizzo di un delfino che è molto raro da vedere, soprattutto vicino la riva. Un bellissimo ricordo da condividere con il proprio bambino, una volta che sarebbe stato abbastanza grande per sentirsi raccontare una storia unica.