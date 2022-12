UeD, inaspettato colpo di scena in studio: il tronista ha fatto la sua scelta

A Uomini e Donne accadono sempre tantissimi colpi di scena e sorprese. Le ultime anticipazioni del dating show di Canale 5 parlano di gesti inaspettati da parte di un tronista. Non immaginereste mai cosa è accaduto, le nuove indiscrezioni sono una vera bomba: scopriamo di più.

Uomini e donne è una delle trasmissioni più note e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. E’ un programma interamente ideato e condotto da Maria De Filippi. Va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996, ed è nato per dare spazio alle tematiche a alle opinioni dei giovani. Ma nel 2001 l’obiettivo di Maria De Filippi è cambiato, infatti, ha voluto creare un format dove ha dato la possibilità sia ai giovani che ai più adulti di trovare l’anima gemella.

Nel corso degli anni, gli ascolti sono sempre più aumentati, diventando una delle trasmissioni più amate dal pubblico. In questo momento, il dating show di Maria De Filippi è in vacanza per le feste natalizie, ma tornerà dopo l’Epifania con nuovissime sorprese. Le registrazioni però sono continuate, proprio per questo, sono saltate fuori delle indiscrezioni bomba, che vi lasceranno a bocca aperta: tutti i dettagli.

Anticipazioni incredibili Uomini e Donne: la scelta del tronista

Secondo le indiscrezioni, i due tronisti Lavinia e Federico dovrebbero aver fatto la loro scelta durante le registrazioni delle puntante, tra il 28 e il 29 dicembre 2022. Prima che Uomini e Donne andasse in vacanza, abbiamo visto il giovane romano portare avanti la conoscenza con le sue due corteggiatrici: Alice e Carola. Il pubblica non aspetta altro che vedere la scelta di Federico, dato che sono state delle frequentazioni davvero turbolenti, infatti, dopo l’ultima volta, Carola non voleva nemmeno rientrare in studio. C’è voluto lo zampino di Maria De Filippi per sistemare le cose, infatti, è stata la conduttrice a convincerla a tornare per chiarirsi con il tronista e così è stato. Malgrado la tensione fosse alle stelle, Federico e Carola hanno fatto un ballo. I due si sono avvicinati e hanno fatto pace, ma c’era Alice a guardare seduta e si è arrabbiata contro Nicotera e la Carpatelli. Il pubblico non vede l’ora di vedere finalmente la scelta del tronista. Secondo le indiscrezioni, tra il 28 e il 29 dicembre 2022, lui avrebbe scelto. Non è ancora emerso il nome della sua scelta, ma tra pochi giorni spunterà fuori: non ci rimane che aspettare per altri aggiornamenti.

Uomini e Donne, tutte le anticipazioni su Lavinia

Lavinia, la tronista più amata e apprezzata del dating show di Canale 5. La sua dolcezza ha conquistato il cuore di milioni di persone e anche quello dei suoi corteggiatori. Ma sembra che ci siano ancora tantissime incertezze per quanto riguarda il suo percorso, infatti, sembrerebbe ancora dubbiosa sui due Alessio.

Tra lei e Corvino sembra esserci una base solida per uscire dalla trasmissione insieme, ma anche Campoli non è da meno, infatti, con quest’ultimo Lavinia ha instaurato un bellissimo rapporto. Nell’ultima esterna c’è stato un grande feeling che non è affatto passato inosservato. Non ci rimane che aspettare altre indiscrezioni per scoprire chi sceglierà.