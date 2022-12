Andrea Bocelli, avete visto che splendore di moglie? Non si fa mai vedere | FOTO

Andrea Bocelli, avete visto che splendida moglie ha? La donna al suo fianco da tanti anni è un vero spettacolo della natura. Ve la presentiamo.

Il famoso tenore di fama internazionale ha la fortuna di avere al suo fianco una donna bellissima. Ecco chi è la sua splendida dolce metà.

Andrea Bocelli, l’uomo più fortunato al mondo

Chi non conosce Andrea Bocelli? La sua fama e il suo talento precedono il suo nome. Conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, il tenore made in Italy è motivo di orgoglio della nostra nazione.

Ha una carriera alle spalle davvero straordinaria e un futuro brillante nel mondo della musica ancora dinanzi a sé. Lui, che la sua stessa passione l’ha trasmessa anche ai figli, si può considerare un uomo fortunato sotto tutti i punti di vista.

Non soltanto ha un successo straordinario nella sua professione, a tal proposito, avete visto l’ultima? E’ arrivato addirittura ad esibirsi per la Royal Family inglese, ma ha anche una splendida famiglia.

Riguardo a questo ultimo aspetto, in diverse occasioni il tenore italiano ha parlato dell’amore per i suoi pargoli e per sua moglie. La sua dolce metà l’avete mai vista? Da anni al suo fianco, c’è una donna bella e giovane.

Chi è la bellissima moglie del tenore

Andrea Bocelli, che uomo fortunato! Sapete che al suo fianco da tanti anni c’è una donna che è di una bellezza straordinaria? Ve la presentiamo, il suo nome è Veronica Berti. Forse non tutti lo sapranno, ma il famoso tenore italiano è stato è già sposato in passato.

Prima di incontrare Veronica, nel 1992, ha contratto matrimonio con Enrica Cenzatti e da lei ha richiesto la separazione nel 2002. Tuttavia, proprio Enrica Cenzatti ha fatto ad Andrea il suo regalo più grande, renderlo padre.

Dalla sua precedente relazione, Bocelli avuto due figli: Amos, nato nel 1995 e Matteo nato nel 1997, quest’ultimo, con grande orgoglio di papà Andrea, sta seguendo brillantemente le orme nel mondo del canto.

Con Veronica Berti si è sposato invece nel 2014. Il matrimonio si è svolto a Livorno e dalla loro unione è nata la piccola Virginia, anche lei cantante provetta e sicuramente futura artista straordinaria nel mondo della musica.

Che cosa sappiamo però di Veronica Berti, sua seconda moglie? Tra di loro oltre vent’anni di differenza. Quando si sono incontrati per la prima volta, lei aveva appena compiuto 21 anni mentre lui aveva spento 44 candeline.

E’ stato subito amore tra loro, un colpo di fulmine, come ha affermato Andrea Bocelli in un’intervista rilasciata a Mediaset, nel programma di Barbara D’Urso, Domenica Live, qualche tempo fa.

Da quando i loro occhi si sono incrociati, non si sono più lasciati. Veronica Berti è la musa ispiratrice di Andrea, è la sua amante, la sua amica e il suo amore più grande. Anche Andrea non è il primo uomo nella vita di Veronica, quest’ultima in passato ha avuto una relazione sentimentale importante con un altro uomo e dal loro amore è nata Luana.

Andrea, Veronica e Virginia, la bimba nata dal frutto del loro amore, vivono a Forte dei Marmi in una splendida tenuta dislocata su tre livelli, circondata da tanto verde e che affaccia sul mare.

Donna molto timida e riservata, Veronica Berti non ama apparire né mostrarsi troppo in pubblico. Diverse sono le foto che abbiamo però di lei, di suo marito e della splendida famiglia che hanno costruito insieme.

E’ nata nel 1984, Veronica, a Ferrara. Da sempre ha frequentato il mondo della musica e proprio grazie degli amici in comune ha conosciuto il suo attuale marito. Che professione svolge la moglie di Andrea Bocelli?

Per quanto ne sappiamo, gestisce una struttura balneare che si trova in Toscana e proprio poco distante dalla villa super glamour nella quale vive con la sua famiglia.