Il governo può esultare. L’Ue ha trovato l’accordo per il testo del Patto sui migranti, dopo l’ok ricevuto anche dalla Germania.

Grande soddisfazione per l’esecutivo italiano. La Germania ha dato il via libera facendo terminare lo stallo tra Roma e Berlino, e anche Von der Leyen esulta: “Adesso possiamo portare a compimento il Patto sulla migrazione prima della fine della legislatura”.

Il negoziato su cui anche Roberta Metsola aveva espresso grande fiducia alla fine ha prodotto un risultato positivo. I 27 paesi Ue hanno trovato l’accordo sul testo del regolamento delle crisi del Patto sui migranti, nonostante le tensioni della scorsa settimana. Fondamentale l’ok della Germania, che ha accettato di tornare alle vecchie formulazioni di luglio. Niente punto sulle operazioni delle Ong dunque, per soddisfazione dell’esecutivo italiano.

Lo stallo infatti era arrivato proprio a causa delle divergenze tra Roma e Berlino sull’esclusione eventuale delle Ong dalle situazioni di strumentalizzazione dei flussi. Ursula von der Leyen ha espresso tutta la sua soddisfazione, preannunciando una chiusura del testo definitivo entro la fine della legislatura (nel 2024 ci saranno le elezioni Europee).

I welcome the successful political agreement reached by the Member States on the Crisis Proposal.

This a real game changer that allows us to advance negotiations with @Europarl_EN and @EUCouncil.

United we can deliver on the Pact before the end of this mandate.

#MigrationEU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2023