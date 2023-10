Ragazzo di 14 anni tenta il suicidio gettandosi da un tetto: ricoverato in fin di vita

Il giovane è ricoverato adesso al reparto di rianimazione del Brotzu di Cagliari. Aveva lasciato su whatsapp un messaggio d’addio a un amico.

Un ragazzo di 14 anni è adesso ricoverato a Cagliari dopo essere precipitato dal tetto di un ospizio. Il giovane avrebbe tentato di togliersi la vita a Sinnai. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, alle 21, pare che il 14enne abbia inviato prima di lanciarsi un messaggio a un amico su whatsapp, il quale preoccupato aveva poi avvisato i genitori.

14enne tenta il suicidio a Sinnai: ricoverato in Rianimazione a Cagliari

Rimangono gravi le condizioni secondo la cronaca locale del giovane che ieri sera a Sinnai è precipitato dal tetto di un ospizio abbandonato come ha scritto in queste ore l’Unione Sarda. Il 14enne avrebbe tentato il suicidio dalla struttura di via Soleminis. Ad avvisare la famiglia e i carabinieri del giovane è stato nella serata di ieri un amico, che aveva ricevuto una sorta di messaggio d’addio. Il 14enne glia aveva infatti inviato una foto della pineta di Sinnai. L’amico preoccupato aveva dunque avvertito i genitori, i quali con i carabinieri si erano recati nella zona per cercarlo.

I familiari arrivati sul posto – dopo avere trovato il figlio grazie alla geolocalizzazione – lo hanno trovato per terra, in gravi condizioni. Subito sul posto sono arrivati i sanitari, che lo hanno trasportato al Brotzu di Cagliari. Da quasi 24 ore è ricoverato in ospedale, dove adesso lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione. Come riportano i media locali, il giovane pare avesse pochi amici e raramente lasciava la sua abitazione. In queste ore inizieranno le investigazioni per fare luce sull’episodio.

Una notizia che ha sconvolto la comunità. Sui social in moltissimi gruppi la gente ha inviato messaggi di solidarietà alla famiglia.