Uccise il padre violento: Alex Pompa condannato a 6 anni e 2 mesi

In primo grado l’imputato era stato assolto per legittima difesa. La sera del 30 aprile 2020, Alex Pompa uccise il padre Giuseppe nella loro casa di Collegno.

“Sarei stata l’ennesima donna ammazzata, io non sarei qua. Importa a qualcuno? Mio figlio quella sera mi ha salvato la vita”, ha commentato la madre di Alex, Maria Cotoia.

Alex Pompa condannato a 6 anni e 2 mesi

È stato condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione Alex Pompa, il ragazzo che nel 2020 uccise il padre – Giuseppe Pompa, 50 anni – a coltellate, nella loro casa di Collegno (Torino). Quella sera Alex Pompa tentò di difendere la madre nel corso dell’ennesima lite in famiglia. La sentenza di condanna è stata pronunciata dalla corte d’assise d’Appello di Torino.

In primo grado il giovane era stato assolto per legittima difesa. “Incomprensibile e difficile da accettare”. È con queste parole che il legale di Alex Pompa ha commentato la sentenza per il suo assistito. La Corte ha chiesto che le testimonianza della madre e del fratello maggiore di Alex Pompa – presenti in casa la sera del delitto – siano trasmesse in Procura, per essere valutate.