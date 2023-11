Giuseppe Maldarella fu ucciso il 13 luglio del 2019 a Ostuni, in provincia di Brindisi. Il processo per l’omicidio ha visto imputati Lorenzo Moro, 24 anni, fidanzato della figlia della vittima, e i genitori del giovane.

La Corte d’assise d’appello di Lecce ha escluso le aggravanti della premeditazione per Lorenzo Moro e dei futili motivi per i tre indagati.

Ridotta la pena per i tre indagati nell’omicidio di Giuseppe Maldarella

La Corte d’assise d’appello di Lecce ha condannato alla pena di 14 anni e sette mesi di reclusione Lorenzo Moro e i genitori di quest’ultimo, Cinzia D’Amico e Germano Moro, indagati per l’omicidio di Giuseppe Maldarella, il 44enne ucciso il 13 luglio del 2019 a Ostuni.

La vittima era il padre della fidanzata di Lorenzo Moro e pare che la relazione tra i due giovani fosse il movente omicida. Maldarella venne colpito con 28 fendenti, inferti con quattro armi diverse, dopo una violenta discussione in strada. Stando a quanto riferisce l’Ansa, in primo grado la pena per Lorenzo Moro era stata di 24 anni, 22 quella per i genitori. In Appello sono state escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

La Corte ha anche applicato agli imputati la riduzione della pena prevista dal rito abbreviato, che non era stato concesso in precedenza. La richiesta della Procura, per i tre imputati, era stata dell’ergastolo.