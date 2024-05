Come pulire le tende da sole: con questi rimedi fai da te risparmi tempo e soldi e ottieni dei risultati mai visti prima. Ti svelo il mio segreto.

Con l’arrivo della bella stagione e l’avvicinarsi dell’estate, con la voglia degli italiani di trascorrere più tempo delle giornate all’aperto, si presenta il problema delle pulizie della casa sia all’interno che all’esterno. Chi ha la fortuna di possedere degli ampi spazi come terrazzi e giardino, sa che da questo momento in poi si deve fare i conti con delle fatiche in più per mantenere pulite delle zone che in inverno non ricevono nel nostre attenzioni.

In particolar modo bisogna occuparsi anche delle tende da sole, che spesso abbiamo lasciato anche alle intemperie per incuria o perché volevamo proteggere alcune parti del balcone proprio dall’acqua. In ogni caso è arrivato il momento di pensare anche a questo dettaglio prima di organizzare cene con amici all’aria aperta.

Come pulire al meglio le tende da sole

Ci sono vari modi per arrivare a pulire le tende da sole, e alcuni di questi si fanno preferire agli altri perché caratterizzati da sistemi fai da te che sono davvero efficaci. Andiamoli a scoprire per ottenete dei risultati che ci faranno faticare poco e che soprattutto eviteranno di farci spendere troppi soldi in vista dell’arrivo dell’estate.

Innanzitutto possiamo dire che il primo tra questi rimedi che possiamo utilizzare è quello di acqua e sapone neutro, con una soluzione tiepida che è adatta per quasi tutte le tende nel rimuovere sporco e macchie che si sono accumulate durante tutto il periodo invernale. Tenere le tende in ammollo per 30 minuti e vedrete che torneranno come nuove, per un risultato che farà impazzire anche i vostri vicini.

Il secondo rimedio è quello che si ottiene con aceto bianco, soprattutto in presenza di macchie ostinate difficili da rimuovere solo con sapone. Anche in questo caso si consiglia di tenere le tende in ammollo per mezz’ora in un recipiente prima di passare al risciacquo per un risultato strabiliante ed assolutamente ancora a costo zero per le economie familiari.

Gli altri rimedi naturali per la pulizia delle tende da sole

Per le situazioni più complicate esistono ancora altri due rimedi naturali e a costo zero che ci possono consentire una pulizia maggiore delle tende da sole. La prima è quella del bicarbonato che riesce a rimuovere anche macchie ed odori persistenti che non andrebbero via con un semplice lavaggio con sapone. Il procedimento è lo stesso di quelli che abbiamo descritto in precedenza (qui abbiamo parlato invece della pulizia delle porte in legno delle case).

L’ultimo si può adottare con succo di limone, che nello specifico aiuta non solo nel lavaggio ma anche per la sua funzione antibatterica. Basta mescolare il succo di due limoni in una tazza di acqua calda andando poi a spruzzare il contenuto sulle tende lasciando agire per qualche ora prima di proseguire poi col lavaggio. Anche in questo caso il risultato finale vi stupirà.