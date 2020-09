Dal sedile posteriore di una limousine che si dirigeva verso i primi concorrenti per il suo nuovo programma televisivo, “The Apprentice“, Donald J. Trump “si vantava di essere un miliardario che aveva superato le difficoltà finanziarie”. Diceva di aver usato il suo cervello, le sue “capacità di negoziazione e di aver risolto tutto“, raccontava ai telespettatori.

“Ora, la mia azienda è più grande di quanto sia mai stata e più forte di quanto sia mai stata“, si vantava l’attuale presidente degli Stati Uniti. Peccato, però, che stando a quanto riporta il New York Times “fosse tutta una bufala”.

Non usa mezze misure il quotidiano della Grande Mela, che dopo aver pubblicato ieri, un’inchiesta dedicata alle finanze del tycoon statunitense, oggi replica con una seconda ‘puntata’ dedicata ai guadagni di Trump grazie al programma televisivo The Apprentice.

Trump ha guadagnato 427,4 milioni di dollari con The Apprentice

Stando a quando riporta il Nyt, in 11 anni di partecipazione al programma televisivo Trump avrebbe guadagnato 427,4 milioni di dollari. Una vera e propria fortuna che Mr.President incassò al momento giusto, e cioè dopo una serie di investimenti fallimentari, proprio come invece riporta l’inchiesta pubblicata ieri, in cui emerge che il presidente non avrebbe risposto alle richieste economiche del fisco per ben 10 anni.

“Era pieno di debiti. Ma sullo schermo rappresentava il successo, il potere e i soldi. Il programma lo dipingeva come un miliardario in cima al mondo. Il suo nome risaltava su aerei, grattacieli, bottiglie d’acqua, casinò, e poi lui, intento a guardare una sfilata a Parigi o il suo super orologio. Non era vero niente“, tuona il quotidiano di New York.

Prima la televisione, poi la politica

Lo show televisivo per Trump è stato una sorta di ‘trampolino di lancio’ perchè infatti, da The Apprentice in poi, il presidente è diventato ospite fisso di un programma su Fox News, per poi annunciare, nel 2015, la propria candidatura a presidente degli Stati Uniti.

E sempre in televisione, questa sera (alle 3 in Italia) è atteso il primo dibattito elettorale con il suo sfidante, Joe Biden, in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Nella versione italiana del reality show The Apprentice, andata in onda dal 2012 al 2014, era Flavio Briatore il ricco imprenditore di successo pronto a selezionare aspiranti giovani e brillanti lavoratori.







