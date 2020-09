Elezioni Usa 2020: stasera il primo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden

Il giorno del primo dibattito televisivo tra il Presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump, e lo sfidante, Joe Biden, è arrivato. L’incontro politico si terrà alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio: 90 minuti di diretta senza interruzioni pubblicitarie moderate da Chris Wallace, il conduttore di Fox News.

La diretta inizia alle 21:00, le 3 di notte in Italia. Questo è l’evento politico più atteso dell’anno: l’unico dei tre previsti in calendario che, secondo gli esperti, può fare veramente la differenza con gli elettori indecisi. A oggi, sono oltre 860 mila gli elettori che hanno già espresso apertamente la propria preferenza, secondo le stime di U.S. Election Project.

Sarà un incontro-scontro durissimo, anche in seguito alle ultime rivelazioni del New York Times, che ha pubblicato in prima pagina la notizia di un presunto mancato pagamento delle tasse per circa dieci anni da parte del presidente Trump.

Elezioni Usa 2020 e Coronavirus

Peter Eyre, Senior Adviser della Commissione per i Dibattiti Presidenziali (CPD) ha stabilito: “Una volta saliti sul palco, il Presidente Donald Trump si posizionerà sul lato destro (guardando il pubblico) e l’ex vice Presidente Joe Biden sul lato sinistro. Come sempre solo i moderatori selezionano le domande che i candidati, le campagne e la Commissione non conoscono e decideranno loro se estendere i relativi segmenti, concedendo lo stesso tempo ad entrambi gli sfidanti“.

Il pubblico potrà essere circoscritto solo a 80-90 persone, tutte sottoposte al test per il Coronavirus, in modo da evitare rischi per gli addetti ai lavori, per Joe Biden e Donald Trump a poco più di un mese dalle elezioni.

Donald Trump e Joe Biden rimarranno in piedi per tutti i 90 minuti del dibattito, a distanza di sicurezza e senza strette di mano, mentre il moderatore Wallace sarà seduto dietro una scrivania di fronte a loro. La prima domanda verrà rivolta al presidente in carica, per poi affrontare blocchi da 15 minuti ciascuno. I temi sono stati scelti dal moderatore: la Corte Suprema, la pandemia, l’economia, le proteste e la violenza e l’integrità del processo elettorale.

I prossimi appuntamenti

Il secondo incontro si terrà all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami il 15 ottobre, moderato da Steve Scully, Senior Executive Producer e Direttore Politico di C-Span. Le domande saranno poste dal pubblico in sala. “Il mio compito sarà quello di facilitare le domande, non di dire loro cosa chiedere“, ha detto Scully.

Il terzo e ultimo confronto è in programma per il 22 ottobre alla Belmont University di Nashville, in Tennessee, e sarà moderato dalla giornalista Kristen Welker – stella di NBC e da gennaio corrispondente dalla Casa Bianca – che si è definita “entusiasta dell’occasione“.