Trovano una strana cassa in un canale, quando la aprono scoprono l’impensabile

Alcuni amici hanno sondato i fondali di un canale e hanno rinvenuto diverse cose fra cui anche una cassa. All’interno di questa cassa c’era l’impensabile, ma scopriamo cosa hanno trovato!

Ricerche di tesori nel canale

La convinzione che nei fondali dei canali vi siano delle cose preziose è molto diffusa, per questo sono in tanti a provare a sondarli, nella speranza di reperire preziosi. Tuttavia, vi sono alcune persone che invece lo fanno per divertimento e uniscono l’utile al dilettevole dedicandosi a queste attività.

E’ quando hanno fatto alcuni amici che hanno deciso di cercare nei fondali di un canale oggetti e roba varia, nella speranza di scoprire qualcosa di valore, ma divertendosi nel vedere tutte le cose strane che vi erano seppellite all’interno.

Dai primi rilievi era emersa un’ascia in ferro, una specie di sedile, o quello che doveva essere, di cui era rimasto solo il telaio, catene e altri oggetti tutti arrugginiti. Ma andando avanti hanno anche trovato una specie di mobile in ferro in cui erano custodite della borsette,al cui interno vi erano delle carte,ma nulla che avesse un valore.

La cassa emersa dal canale

Andando avanti con le ricerche, i tre amici armati di arpione per infilzare gli oggetti che erano sul fondo del canale, hanno ritrovato una specie di valigia con dentro vestiti e alcune cianfrusaglie. Mentre cercavano avevano trovato anche delle maglie che sembravano appartenere ad un orologio o a qualche braccialetto, ma nulla di tutto questo.

Erano solo monili di poco valore che qualcuno aveva gettato nel canale per sbarazzarsene. Gli uomini intenti a svolgere la loro attività ci avevano preso gusto e anche altre persone si erano avvicinate per guardare cosa stavano facendo.

Uno dei tre amici si è intrattenuto a parlare con un signore che chiedeva informazioni e poi anche con una donna, con la quale aveva preso anche confidenza. Nel frattempo uno dei tre aveva trovato delle monete e aveva quasi esultato perché credeva si trattasse di monete antiche, ma non era così. Le monete erano di metallo, erano sporche e piene di ruggine e quindi anche in questo caso la speranza di trovare qualcosa di prezioso era sfumata.

Ma quando si accorsero che c’era qualcosa di pesante che non riuscivano a tirare su, ecco che la speranza di trovare un tesoro si riaccese. Di cosa si trattava? Nientemeno che di una cassa in ferro, di quelle dove una volta si nascondevano gioielli e tesori di inestimabile valore. Scopriamo cosa c’era dentro la cassa!

Nella cassa c’erano cose impensabili

Non ci crederai, ma nella cassa che i tre amici, aiutati anche da altre persone, erano riusciti a tirare finalmente a riva c’era di tutto tranne che tesori e gioielli! Proprio così, i tre amici sono rimasti stupefatti dalla quantità di roba che hanno trovato dentro, ma nessun oggetto di valore.

Nella cassa c’erano cianfrusaglie, una borsetta al cui interno si trovavano cose di poco valore, qualche anello e qualcosa d’argento, ma nulla di più. Il dispositivo che i tre amici avevano usato per captare i metalli ha rilevato questi oggetti ma non cose d’oro come pensavano ci fossero.

Anche questo tentativo alla fine era fallito e i tre amici non avevano trovato nulla che potesse stravolgere la loro vita. In compenso, però, si sono divertiti e hanno trascorso dei momenti esilaranti anche nel vedere la curiosità delle persone che si avvicinavano a loro per capire cosa stessero facendo.

E’ chiaro che tutti si aspettavano che trovassero cose preziose, ma non è stato così e alla fine hanno trascorso momenti gioiosi insieme mentre stavano svolgendo questa attività di ricerca!