È quanto accaduto in una scuola primaria di Bari, dove i genitori di quattro alunni avrebbero chiesto il trasferimento dei figli perché in classe con loro ci sono troppi bambini stranieri.

La notizia è riportata da La Repubblica ed è stata confermata all’Ansa dal dirigente scolastico dell’Istituto pugliese.

Troppi stranieri in classe: quattro alunni trasferiti

Sette alunni stranieri su un totale di 20, è per questo motivo che i genitori di quattro bambini hanno chiesto il trasferimento in un’altra scuola. È quanto accaduto in una prima elementare di Bari, e la vicenda è stata confermata dal preside dell’Istituto. “I genitori sono venuti a chiedermi il cambio classe nei primissimi giorni di avvio dell’anno scolastico. Avendo capito la motivazione ho risposto che avrebbero avuto solo due strade, far restare i loro figli dov’erano o chiedermi il nulla osta per cambiare scuola”. A quel punto i genitori hanno scelto la seconda strada, appellandosi al nulla osta.

Il dirigente ha però ribadito che la parola straniero per chi lavora nella sua scuola non ha alcuna importanza: ogni bambino è un alunno, e non importa da dove arrivi.