Con 107 astenuti, nessun voto contro e 150 voti favorevoli, la Camera ha approvato la proposta di legge sulla scuola. La legge riguarda la le modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale.

Il testo passa ora in Senato.

La Camera approva la proposta di legge contro la violenza a scuola

La legge approvata dalla Camera prevede campagne di informazione e di sensibilizzazione da parte del ministero, l’introduzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza dei docenti. Il testo stabilisce anche l’inasprimento delle pene per chi aggredisce un docente: sono previsti fino 7 anni e mezzo di carcere per i genitori che aggrediscono i professori e l’aggravante anche per gli alunni che abbiano superato i 4 anni di età.