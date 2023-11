Tredicenne suicida a Palermo, forse vittima dei bulli

La scuola in cui studiava il ragazzo – la Vittorio Emanuele Orlando – ha sospeso le attività per la giornata di oggi.

Il sospetto è che l’adolescente fosse vittima dei bulli, che più volte lo avevano deriso. Il ragazzo si è tolto la vita lo scorso sabato sera, mentre i suoi genitori erano fuori. Sono stati proprio loro a scoprire il corpo senza vita del figlio. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare.

Tredicenne suicida a Palermo

La scuola in cui studiava il ragazzo – la Vittorio Emanuele Orlando – ha sospeso le attività per la giornata di oggi. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che il ragazzo si sia tolto la vita.