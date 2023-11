A dare la notizia della morte della piccola Indi – affetta da una rara malattia genetica – è stato il papà, Dean Gregory.

“Mia figlia è morta, la mia vita è finita all’1:45. Io e mia moglie Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire nella sua casa” ha scritto il papà della piccola.

La piccola Indi Gregory è morta

È morta all’1:45 di questa notte la piccola Indi Gregory, la bambina di 8 mesi, nata a Ilkeston nel Derbyshire, e affetta da una rara malattia genetica. Dopo il distacco dai macchinari che la tenevano in vita, è iniziata la sedazione profonda, per accompagnarla lentamente verso la morte.

È stato il papà ad annunciare la notizia: “Mia figlia è morta, la mia vita è finita all’1:45. Io e mia moglie Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire nella sua casa” ha scritto Dean Gregory.

Il 6 novembre scorso il governo Meloni aveva concesso alla piccola Indi, inizialmente ricoverata presso il Queen’s Medical Centre di Nottingham, la cittadinanza italiana per consentirle di essere trasferita all’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che si era offerto di continuare ad assisterla. Nonostante la lunga battaglia legale intrapresa dai genitori, lo scorso venerdì la corte britannica ha deciso per lo stop ai trattamenti vitali e il trasferimento in un hospice.

Video messaggio di Dean Gregory, il papà della piccola Indi, arrivato ieri 8 novembre#salvateindi #indigregory pic.twitter.com/CXKiNC4Fso — Pro Vita & Famiglia (@ProVitaFamiglia) November 9, 2023

Secondo i giudici inglesi la patologia da cui era affetta la bambina è irreversibile e quindi senza speranza di sopravvivenza, neppure con i supporti vitali. Da qui la decisione di staccare i macchinari e di negare il trasferimento in Italia.

La malattia della piccola Indi

La malattia da cui era affetta la bambina inglese è l’aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica, una patologia mitocondriale per la quale non esiste ancora una cura.

Si tratta di una malattia progressiva, che nei casi più gravi si manifesta con insufficienza respiratoria, malformazioni, crisi epilettiche e ritardo dello sviluppo.