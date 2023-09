Uno studente di 32 anni è stato fermato per la sparatoria di Rotterdam all’ospedale universitario. Tre morti e due feriti: morta anche la 14enne.

Inizialmente erano state due le vittime confermate dalle autorità olandesi. Dopo due ore dall’attacco però anche la 14enne colpita è deceduta. Lo ha riferito il direttore di Tg La7 Mentana in esclusiva durante la diretta. Fermato al campus universitario medico uno studente di 32 anni dalle autorità.

Sparatoria a Rotterdam: 3 morti e 2 feriti

Non sono ancora note le motivazioni dell’attacco. Un uomo di 32 anni è stato fermato dalla polizia, intervenuta sul posto, per la sparatoria effettuata al campus medico Universitario di Rotterdam Erasmus. Sono tre le vittime, fino a questo momento, e 2 i feriti. Inizialmente erano state fornite indicazioni su 2 vittime, poi si è tristemente aggiunta al bollettino anche la 14enne gravemente ferita.

La polizia locale aveva fatto sapere su X che un residente di Rotterdam è stato arrestato e sospettato di essere coinvolto nei violenti incidenti. Secondo gli agenti non dovrebbero essere coinvolte altre persone. L’uomo è stato arrestato vicino all’eliporto del presidio medico.Dopo l’allarme e gli spari gli agenti sono intervenuti nel campus per mettere le mani sullo studente, che avrebbe compiuto la sparatoria in divisa militare.