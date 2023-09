Oggi in Piemonte i funerali di 3 dei 5 operai morti a Brandizzo

Oggi i funerali di Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa e Michael Zanera, morti a Brandizzo lo scorso 31 agosto.

Piemonte in lutto oggi, per i funerali di tre dei cinque operati morti lo scorso 31 agosto a Brandizzo. In tutta la regione bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in ricordo della strage.

Brandizzo, oggi i funerali di 3 dei 5 operai morti lo scorso 31 agosto

Si sono svolti nella giornata di oggi i funerali di 3 dei 5 operati morti a Brandizzo. Gli operato che erano stati travolti da un treno lo scorso 31 agosto sono stati ricordati oggi in tutto il Piemonte, che ha posto le bandiere della Regione a mezz’asta e ha osservato un minuto di silenzio alle 12 tra cittadini e iniziative pubbliche, scuole e posti di lavoro. Il minuto di silenzio è stato osservato anche dalla società delle Ferrovie.

A Vercelli si è svolto il primo funerale, alle 10:30, del più anziano delle vittime, il 52enne Saverio Giuseppe Lombardo. Poi in mattinata anche quelli di Giuseppe Aversa di Borgo d’Ale al Duomo Chivasso, mentre nel pomeriggio c’è stato quello di Michale Zanera, 34 anni, al Duomo Vercelli. Domani sarà la volta a Brandizzo, nel campo dell’oratorio Chiesa di San Giovanni Evangelista, del funerale di Giuseppe Sorvillo, e ancora in Duomo Vercelli del 22enne Kevin Laganà, il più giovane.

Al funerale di Saverio Giuseppe Lombardo, don Massimo Bracchi ha parlato di un accaduto che ha toccato il cuore di tutti gli italiani, ricordando l’incidente. I parenti delle altre due vittime Kevin Laganà e Michael Zanera si sono radunati in chiesa, poi la bara è stata accolta dalla canzone di Marco Mengoni “Guerriero”. L’uscita del feretro è stato accolto dagli applausi, anche di quelli dei presenti Andrea Corsaro e Davide Gilardino, sindaco e presidente della Provincia. Presenti anche numerosi sindacati, in rappresentanza, e conoscenti di Lombardo, per dare sostegno alla famiglia delle vittime.

In mattinata anche il funerale di Giuseppe Aversa. Presente la mamma Lidia, mentre sulla bara sono stati posti dei fiori bianchi e una rosa rossa. Da 10 anni Giuseppe viveva a Borgo D’Ale nel Vercellese. Palloncini azzurri davanti al Duomo e corone di fiori in ricordo dell’operaio, posti da Ferrovie e dall’azienda Si.Gi.Fer. Presenti anche l’assessore regionale Fabrizio Ricca e il vice presidente del consiglio regionale Gianluca Gavazza. “Sarai sempre con noi” si legge in una scritta posta dagli amici, mentre sulla manica di uno dei presenti si vede lo stemma della Juventus di cui Giuseppe era molto tifoso. Nel pomeriggio invece si sono svolti a Vercelli i funerali di Michael Zanera. Applausi all’ingresso della bara coperta di fiori bianchi, mentre si scorgeva tra la folla anche un cartellone con la scritta: “Michael sarai sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai”. All’uscita del feretro dalla chiesa sono stati lanciati dei palloncini bianchi.