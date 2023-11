La ragazza è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Travolta prima da uno scooter, è finita a terra ed è stata travolta una seconda volta da una Fiat Punto.

Insieme alla vittima c’era un amico che è rimasto gravemente ferito.

Diciottenne travolta e uccisa a Catania

A Catania una ragazza di 18 anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada in viale Andrea Doria. Stando a quanto riferisce Tgcom24, la vittima avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali. La ragazza, che era in compagnia di un amico, è stata travolta prima da un motorino e poi – una volta finita a terra – è stata investita una seconda volta da una Fiat Punto.

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza, ma per la 18enne non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo che era con lei è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Catania.

Sul posto la polizia municipale, che si sta occupando dei rilievi.