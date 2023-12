Claudia Giannetto scomparsa prima della “finta” festa di laurea, l’appello dei familiari: «Un pezzo di carta non vale la tua vita»

Della 25enne originaria di Giugliano (Napoli) si sono perse le tracce nel pomeriggio di giovedì – 7 dicembre – quando la giovane studentessa è stata avvistata in zona Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, dove ha sede proprio l’università l’Orientale dove Claudia è iscritta.

La 25enne era arrivata in facoltà per discutere la tesi di laurea, ma – stando a quanto emerso finora – sembra che il suo nome non figuri tra i laureandi di questa sessione.

Claudia Giannetto scomparsa a Napoli

Sono ore di apprensione a Napoli per la scomparsa di Claudia Giannetto, 25enne originaria di Giugliano (Napoli). Giovedì mattina, 7 dicembre, la 25enne è partita insieme ai genitori da Giugliano verso l’università Orientale di Napoli, dove aveva detto di dover discutere la sua tesi di laurea. A quanto emerso però, sembra che Claudia Giannetto non risulti tra i laureandi di questa sessione. Una volta in facoltà, della 25enne si sarebbero perse le tracce.

Tanti sono stati gli appelli partiti in queste ore per ritrovare la giovane studentessa, che al momento della scomparsa indossava un tailleur blu, scarpe e cappotto neri.

Il cellulare di Claudia Giannetto risulterebbe spento. Le ricerche proseguono senza sosta. Al momento della 25enne non si hanno più notizie. Il timore è che, per paura di rivelare la verità sulla mancata tesi, possa essere ricorsa a un gesto estremo, come purtroppo già accaduto tante volte. La speranza è che invece Claudia si sia allontanata spontaneamente.

L’appello per ritrovarla è stato condiviso da alcuni docenti della facoltà e dalla pagina ufficiale della facoltà partenopea.