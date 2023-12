Incidente a Portogruaro, auto finisce in un canale: morti tre giovani

I corpi senza vita delle vittime sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

L’auto avrebbe proseguito in linea retta, in prossimità di una curva, sfondando un ponte sul fiume Reghena, per poi inabissarsi.

Incidente a Portogruaro: morti tre giovani

Dramma nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia, dove si è registrato un incidente nella zona di Borgo Sant’Agnese. Un’auto con a bordo tre giovani – di cui non sono ancora state rese note le identità – è finita fuori strada, per poi inabissarsi nel fiume Reghena. La vettura avrebbe proseguito dritto in prossimità di una curva. Ha sfondato un ponticello che sovrasta il corso d’acqua e si è inabissata.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi senza vita delle vittime. Le salme sono state trasferite all’Istituto di Medicina Legale. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato dall’alta velocità.

I sommozzatori stanno tuttora scandagliando il fiume per escludere la presenza di altre persone a bordo della vettura.