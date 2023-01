Attimi di paura a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove una mamma è svenuta addosso al figlioletto di 4 mesi.

Grazie all’intervento dei Carabinieri si è evitata la tragedia.

Donna sviene sul figlio a Palermo

Una donna di 22 anni è svenuta nella sua casa di Ficarazzi, a Palermo, a causa di un malora che l’ha colta improvvisamente facendola piombare addosso al figlio di 4 mesi, schiacciandolo.

È successo ieri a pochi passi da Palermo ma la vicenda si è conclusa con un bel lieto fine grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che li hanno salvati entrambi.

Non è chiaro per quale motivo la giovane donna si sia sentita male, quel che è certo è che questa storia poteva avere un epilogo tragico, poiché l’intero peso della madre gravava sul piccolo neonato e se le forze dell’ordine avessero tardato, forse non ci sarebbe stato nulla da fare.

In questa storia c’è un’eroina d’eccezione, ovvero la nonna del bambino, colei che ha salvato la figlia e il nipote lanciando l’allarme.

Subito la notizia è corsa velocemente nel piccolo paese palermitano e tutti sono stati in apprensione seguendo le sorti di questa vicenda e sperando che si risolvesse al meglio. L’arrivo dei Carabinieri ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo fin dai primi minuti nelle persone che si erano radunate intorno alla nonna in angoscia.

Tuttavia non era chiaro cosa gli agenti avrebbero trovato all’interno dell’appartamento ma il piccolo si è dimostrato molto forte ed è sopravvissuto nonostante lo schiacciamento, probabilmente perché la morbidezza del divano sottostante ha attutito il colpo.

L’intervento dei Carabinieri

Nel momento in cui ha accusato il malore, la 22enne era sola in casa ma fortunatamente all’esterno c’era la nonna del piccolo che ha sentito il pianto disperato del neonato e ha iniziato a suonare il campanello per capire cosa fosse successo.

Non ha ricevuto risposta e così, preoccupata, ha chiamato i Carabinieri di zona che si sono subito precipitati sul luogo indicato per verificare cosa fosse accaduto. Hanno forzato la porta e hanno trovato la 22enne che si era accasciata priva di sensi sul divano e bloccava con il suo corpo il neonato, rimasto incastrato sotto di lei.

Poteva morire soffocato, come confermeranno i medici dell’ospedale dove entrambi sono stati portati per ulteriori accertamenti. Invece la chiamata della nonna ha evitato il dramma.

Dopo aver liberato il piccolo, la ragazza è stata soccorsa e le sono stati somministrati degli zuccheri per contrastare quella che sembrerebbe essere una probabile ipoglicemia dovuta al fatto che è affetta da diabete. Questa operazione ha consentito subito il risveglio della donna, spaventata da quello che è accaduto.

Sul posto ovviamente è giunto il personale del 118 che ha caricato mamma e figlio sull’ambulanza dopo dei primi accertamenti inziali in casa, ora entrambi sono in buone condizioni di salute e non è stato necessario il ricovero.

Episodi come questo purtroppo avvengono molto spesso e ci mostrano come le morti e gli incidenti domestici sono siano solo fatti dettati dalla disperazione, ma anche vere e proprie disgrazie sulle quali i diretti interessati non hanno il controllo e possono essere salvati solo con interventi esterni come è avvenuto in questo caso.