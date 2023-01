Aggiungi 1 pallina nel WC: farà sparire la puzza, il calcare e le macchie gialle

WC, aggiungine una pallina e attendi il risultato: in men che non si dica, spariranno per sempre puzza, calcare e macchie gialle dai tuoi sanitari. Ecco il segreto utilizzato dalle più esperte casalinghe.

Non ne puoi più di sentire odori sgradevoli o stare ore a rimuovere calcare e macchie gialle dai tuoi sanitari? Ti basta semplicemente aggiungere questa pallina nel tuo WC e il gioco è fatto. Non tornerai più indietro.

Pulizia del WC, croce delle casalinghe

Le casalinghe più esperte lo sanno bene: non c’è cosa più odiosa che pulire il WC. Eppure, il bagno in una casa è la stanza principale, è quella che più di tutte le altre deve essere sempre limpida e splendente. Perché? Semplice: è proprio lì che si annidano batteri e microbi che possono risultare talvolta dannosi per la salute.

Quante ore al giorno passi anche tu nel bagno cercando di renderlo splendente? Che strazio però quando quelle macchie gialle e il calcare proprio non vogliono saperne di abbandonare i tuoi sanitari.

Sappiamo anche che come tante, anche tu avrai acquistato prodotti costosissimi, tra i migliori in commercio, per agevolarti nelle faccende domestiche ma probabilmente non avrai ottenuto i risultati sperati.

Da oggi però la musica cambia. Ti sveliamo il segreto utilizzato dalle casalinghe più esperte. Semplicemente aggiungendo una pallina di questo nel WC, il tuo bagno cambierà aspetto: addio alla puzza, addio al calcare e addio pure alle macchie gialle.

Come avere i sanitari perfetti in pochissimi minuti

La pulizia del bagno talvolta impiega davvero tante ore. Sappiamo che anche tu, tutti i giorni, ti ritroverai a lucidare i tuoi sanitari sperando che il cattivo odore che si sprigiona nel bagno possa scomparire nel più breve tempo possibile.

Per non parlare poi del calcare e delle macchie gialle che ti fanno sembrare poco dedita alle faccende domestiche. Da oggi però anche tu potrai avere un WC splendente grazie a una tecnica utilizzata dalle casalinghe più esperte.

Siamo sicuri che ci ringrazierai per la dritta, non ritornerai più indietro. Per realizzare questa ricetta di cui ti stiamo per parlare, e creare tu stessa il tuo elisir salva bagno, di che cosa avrai bisogno? Te lo diciamo subito.

Innanzitutto, devi procurarti il classico bicarbonato di sodio. Versane 5 cucchiai in una terrina. Poi, aggiungi mezza tazza di sapone per piatti e inizia a mescolare il tutto. Ancora, aggiungi due cucchiai di aceto bianco o in alternativa di alcool e vedrai che si verrà a creare una soluzione pastosa.

Con questo composto, dovrai realizzare delle piccole palline. Ecco fatto! Attraverso questa tecnica, sarai in grado di pulire perfettamente il tuo WC. Per neutralizzare invece gli odori, avrai bisogno di mezza tazza di aceto di vino bianco che verserai all’interno del tuo sanitario.

Come devi procedere? Il primo passaggio da fare è proprio quello di versare l’aceto bianco all’interno del WC. Lascia agire qualche minuto, dopodiché getta all’interno la tua pallina di bicarbonato, sapone e aceto.

Munisciti di uno scopino pulito e inizia a sfaldare la pallina: si verrà a creare una schiuma bianca con la quale dovrai pulire accuratamente il tuo sanitario. Vedrai che in me che non si dica, il tuo WC sarà pulito e splendente.

A fine operazione, ricorda di tirare lo sciacquone. Hai visto come è semplice avere un bagno super profumato, senza cattivi odori e soprattutto privo di calcare e macchie giallastre? Il bicarbonato, combinato ad altri elementi come l’aceto e il sapone per piatti, è in grado di scrostare anche le macchie più ostinate.

Esistono però anche tanti altri metodi che ti consentiranno di avere un water pulito. Un esempio? Puoi utilizzare un’altra tecnica che ha lo stesso effetto di quella appena descritta. In questo caso, ti servirà semplicemente unire al bicarbonato un po’ di acqua ossigenata.

Ecco i dosaggi: versa 100 g di bicarbonato di sodio e unisci adesso due cucchiai di acqua ossigenata. Si verrà a creare sempre una soluzione pastosa. Utilizza una spugnetta pulita che intingerai in questa cremina creata e inizia a passarla lungo le pareti del WC e sul fondo.

Puoi servirti di un pennello per andare in profondità. Lascia che la soluzione agisca per 20 minuti, dopodiché risciacqua: in pochissimo tempo, avrai un WC bianco. Ricordati che al bicarbonato potresti aggiungere, in alternativa, anche aceto e succo di limone o addirittura la coca-cola.

Sapevi che questa bevanda è in grado di rimuovere il calcare? Lasciala agire per 30 minuti, inizia poi a spazzolare e infine risciacqua: i tuoi sanitari torneranno come nuovi. I problemi invece come macchie gialle che non vogliono andare via, come li risolviamo?

In questo caso viene in tuo soccorso l’aceto bianco. Versa mezzo bicchiere in una terrina ed unisci qualche goccia di limone: con questa soluzione, bagna una spugnetta e inizia a strofinare sulle macchie. In pochissimi minuti vedrai che scompariranno.