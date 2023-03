By

È di questo che si tratta, come ha raccontato lo stesso cantante, di temi urgenti da divulgare, di parole che non potevano più essere nascoste e che ora arrivano in un nuovo album tutto da ascoltare. Tutte le novità sul nuovo lavoro del cantante.

Arriva il nuovo album di Vinicio Capossela

Si chiama Tredici canzoni urgenti il nuovo album di Vinicio Capossela, che uscirà il prossimo 21 aprile.

Si tratta, appunto, di tredici canzoni che il musicista e cantautore ha scritto come conseguenza al momento storico che stiamo vivendo, come lui stesso ha spiegato.

I brani sono stati scritti tra febbraio e giugno 2022, a partire dalle riflessioni di Capossela su quello che il mondo sta vivendo, come la guerra in Ucraina scoppiata il 24 febbraio 2022.

Il musicista ha spiegato così il suo lavoro, in una nota ufficiale di presentazione del disco:

“Sono canzoni scritte, prodotte e registrate nel corso dell’ultimo anno, in questo tempo di dubbio e di distanza, di fine del mondo servita al ritmo di un allarme al giorno, a partire dal 24 Febbraio scorso, da quando si è presa consapevolezza che il tempo per rimandare le questioni urgenti non è illimitato e reclama la nostra piena appartenenza al presente”.

Vinicio Capossela continua, raccontando che in Tredici canzoni urgenti ci sono ballate, waltz, jive e anche un po’ di cha cha cha. Il progetto è stato fatto grazie alla collaborazione di molto musicisti e con l’utilizzo di numerosi strumenti musicali.

Inoltre, il cantautore ha annunciato una presentazione molto speciale, che si terrà il prossimo 20 aprile:

“Per presentare un disco urgente abbiamo scelto la forma più urgente di tutte: eseguirlo in pubblico con tutti i musicisti coinvolti la sera prima dell’uscita, in una sala da musica senza orpelli: l’auditorium Sala Verdi del Conservatorio di Milano”.

La carriera di Vinicio Capossela

Un artista molto seguito, acclamato e ammirato non solo dagli amanti della musica ma anche da chi ama la cultura in generale, come la letteratura.

Infatti, Vinicio Capossela è un artista a tutto tondo, poliedrico, che si dedica ecletticamente in diverse opere di spettacolo.

Capace di mescolare la musica pop con il jazz o il folk, unendo diversi generi musicali, una caratteristica che lo ha reso appunto famoso in tutti questi anni.

Vinicio Capossela debutta negli anni ’90, quando conquista la Targa Tenco qui in Italia per le sue prime opere musicali. Da lì iniziò il suo grande successo, soprattutto grazie alle canzoni scelte per alcuni film molto famosi, come Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, la cui colonna sonora è stata il pezzo celeberrimo Che coss’è l’amor.

L’album che ha dato, poi, una svolta nella sua carriera è stato Il ballo di San Vito, uscito nel 1996, che ebbe un successo clamoroso.

Le sue canzoni più famose, amate dal suo pubblico, sono Ovunque proteggi, Con una rosa, Ultimo amore, Il ballo di San Vito, Da solo e tantissime altre.