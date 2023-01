Tra le onde del mare si nasconde un pesciolino, difficile trovarlo: dov’è?

Basta guardare tra le onde del mare per trovare il pesciolino. È un test dove solo gli acuti possono trovare la soluzione.

Ci sono moltissime illusioni ottiche che mettono alla prova il nostro cervello, ogni giorno. Queste nascono come studio approfondito della mente umana, con i professionisti che vogliono scavare su quella che è la condizione di ogni soggetto sullo studio e la capacità di ogni singola immagine. In questo caso viene proposto un test di illusione ottica molto divertente, con una foto/immagine a disposizione dove è il blu ad essere il colore predominante. Qui tra le onde si nasconde un simpatico pesciolino: ma dove?

Illusioni ottiche: le tipologie

Nel momento in cui si parla delle illusioni ottiche vengono subito in mente delle immagini, quelle in cui il cervello cerca di dare una percezione visiva particolare che potrebbe essere completamene diversa da quella data da qualcun altro.

Lo scopo è allenare la mente e lo sguardo, cercando di non far cadere il soggetto interessato nell’inganno studiato appositamente. Le riproduzioni si presentano come delle normalissime foto, nascondendo qualcosa che non emerge al solo primo sguardo.

Questo non accade a tutti quanti, infatti ci sono delle persone che sono altamente allenate e riescono in pochi secondi a colpire nel segno raggiungendo l’obiettivo. Sono ovviamente strumenti di grande fascino che mettono alla prova la mente umana e la sua percezione visiva, che sia scorretta oppure corretta. Le allucinazioni possono essere comprese tra queste percezioni, anche se il discorso è completamente diverso.

Le categorie di suddivisione delle illusioni ottiche sono:

Cognitiva è quella che regala una percezione completamente diversa dal solito

Percettiva riguarda l’occhio e di come sia strutturato, con alcune macchie di luce o miopia/particolarità che possono fare la differenza

Ottica che riguarda la percezione errata o meno che sia, della visione che si ha in quel momento.

Dove si trova il pesciolino? È nascosto tra le onde

Questo è un test di illusione molto particolare, infatti si deve cercare il pesciolino che è nascosto tra le onde del mare. Una vera e propria impresa, considerando che il colore predominante è il blu con qualche accenno di verde in lontananza.

Osservando l’immagine si notano le onde e una distesa immensa di mare cristallino, con al fondo l’isola deserta. Proprio qui si nasconde un simpatico pesciolino che nuota tra le onde del mare. Qual è la sfida? Le illusioni ottiche, come anticipato, portano il soggetto ad avere una percezione differente di quella che è la realtà dei fatti così come presentati.

Non bisogna mai pensare alla risoluzione logica spingendosi oltre i confini. Le persone attente hanno sicuramente trovato il pesciolino in pochissimi secondi. Per tutte le altre la risoluzione è la seguente: il pesciolino è sulla parte sinistra, in blu che nuota tra le onde.

È un gioco di colori e di astuzia, ma sicuramente molto divertente.