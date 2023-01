By

Lo stilista napoletano Sabato De Sarno è stato nominato a sorpresa come nuovo direttore creativo di Gucci, dove prenderà il posto di Alessandro Michieli.

Il brand di lusso Gucci ha ufficialmente un nuovo direttore creativo: si tratta di Sabato De Sarno, che è già un nome noto nell’Alta Moda italiana.

La notizia arriva inaspettatamente, proprio in occasione della fine delle sfilate di alta moda a Parigi, che si sono tenute in questi ultimi giorni. Scopriamo di più sullo stilista napoletano.

Sabato De Sarno nuovo direttore creativo di Gucci

Lo stilista Sabato De Sarno è ufficialmente il nuovo direttore creativo di Gucci, che va a coprire la posizione di Alessandro Michieli.

Il designer, infatti, dopo sette anni di lavoro presso la maison italiana di lusso aveva lasciato.

Oggi arriva la conferma ufficiale da parte di Gucci: Sabato De Sarno sale a bordo del brand ed è pronto e onorato a guidare i lavori creativi.

Dopo l’uscita della notizia, Sabato De Sarno ha dichiarato, come riporta il Corriere della Sera:

Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di Direttore creativo di Gucci. Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Maison con una storia e un patrimonio così straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo.

Lo stilista, inoltre, si dice commosso di poter contribuire alla visione creativa della maison Gucci, conosciuta in tutto il mondo e tra i brand di lusso più conosciuti nel settore.

Sabato De Sarno in questo ruolo avrà il compito di guidare il Design Studio dell’azienda, avendo un rapporto continuo con il Presidente e CEO di Gucci, Marco Bizzarri.

Di certo, si tratta di uno dei ruoli più influenti del settore dell’Alta Moda, una grande responsabilità, quindi, per lo stilista che però viene già da anni di carriera in questo ambiente.

Chi è Sabato De Sarno

Il mondo della moda ora lo sa: Sabato De Sarno, 39 anni, prende la guida della direzione artistica di Gucci.

In molti lo conoscono bene, ma altri si chiedono chi è e da quale ambiente viene lo stilista.

Di origini napoletane, Sabato De Sarno ha una carriera molto consolidata alle sue spalle.

La sua professione nella moda inizia nel 2005, da Prada, per poi passare in altri importantissime maision, come Dolce&Gabbana e poi Valentino, dove ha ricoperto ruoli molto importanti, al fianco di Pierpaolo Piccioli, fino ad essere nominato il fashion director.

Ora arriva da Gucci e tutti dopo poche ora dalla notizia fremono per sapere come sarà la sua nuova collezione: la sua prima sfilata potrebbe essere a settembre, dove presenterà la collezione primavera-estate 2024.

Il mondo dell’Alta Moda è in fibrillazione e non vede l’ora di vedere cosa Sabato De Sarno sarà capace di creare per la nota maison fiorentina.