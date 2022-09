Totti non bada a spese, regalo da 50 mila euro per Noemi: ad Ilary non succedeva da anni

Non finisce di appassionare la vita sentimentale di Francesco Totti. Stavolta avrebbe fatto un regalo milionario al suo nuovo amore. Vediamo di cosa si tratta.

Il 27 settembre, Francesco Totti ha compiuto 46 anni ma il regalo sembra averlo ricevuto Noemi e non lui.

La separazione di Totti

Ormai è dalla metà di luglio che la separazione fra Totti ed Ilary Blasi è sulla bocca di tutti. Quella che tra i due personaggi sembrava una favola rosa, destinata ad avere un dolce lieto fine, purtroppo si è rivelata tutt’altro e, settimana dopo settimana, escono sempre nuovi dettagli relativi alla loro separazione che danno pane per i loro denti agli amanti di gossip.

Ad oggi, non si sa bene se le carte del divorzio siano state firmate. Una cosa è certa: Totti ed Ilary non sono affatto in buoni rapporti. Anzi, sia lui che lei sembrano tirare fuori dall’armadio sempre nuovi scheletri che non possono che alimentare la stampa scandalistica.

Intanto, mentre il personal trainer a cui si era attribuita una storia con la Blasi ha smentito categoricamente le voci, Totti non lascia di piede Noemi. Piuttosto, sembra essere vicina la data in cui i due decideranno di ufficializzare la loro relazione che sarebbe iniziata nel dicembre dello scorso anno.

Il regalo a Noemi

L’ufficializzazione della storia, in realtà, è stata già fatta con un’intervista che il Pupone ha rilasciato al Corriere della Sera. Si è detto che ai festeggiamenti per il suo compleanno, avvenuti il 27 settembre in un blindatissimo ristorante della Capitale, Totti si sia lasciato andare baciando davanti a tutti i suoi ospiti la 34 enne. Nessun paparazzo è riuscito ad immortalare la scena ne l’evento in generale.

Sono pressoché assenti anche le foto della nuova coppia insieme. Anche se spesso il pupone non si fa più scrupoli a frequentare la casa ai Parioli di lei in cui, spesso, è accompagnato anche dai suoi figli.

Stavolta, però, Noemi è stata immortalata con un dettaglio che non è passato inosservato. La donna, infatti, era alla guida di un Suv nuovo fiammante. Si tratta del modello elettrico prodotto da Volkswagen che si chiama ID.5. Non è un caso che si tratta proprio dell’auto sponsorizzata da Totti che è stato eletto dalla casa tedesca a testimonial delle auto elettriche.

Anche se il regalo non sarebbe stato confermato, il costo dell’autovettura parte dai 55000 euro. A stupire non solo l’auto su cui viaggiava Noemi ma anche il suo non proprio economico outfit. Basti pensare che, soltanto gli stivali Chanel hanno un costo di 2500 a cui si va a sommare una cintura di Hermes di 550 euro e una pochette di Louis Vuitton da 800.