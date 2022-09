Pallina alluminio, perché andrebbe messa sul cruscotto dell’auto: risolve un problema comune

Le palline di alluminio sul cruscotto dell’auto sono veramente utili e risolvono un problema comune a tutti gli automobilisti.

L’alluminio non deve usato solamente per la conservazione dei cibi, perchè nel tempo si sono scoperti usi differenti modi di impiego di questo prodotto. Spesso e volentieri messo sotto la lente di ingrandimento, questo è uno dei prodotti che non mancano mai nei cassetti delle case italiane.

Soprattutto in auto, sono tantissimi gli automobilisti che hanno deciso di mettere le palline di alluminio sul cruscotto: ma per fare cosa? Prima di arrivare alla risposta, vediamo insieme alti piccoli trucchetti per l’auto con e senza l’uso di alluminio. Resterete a bocca aperta.

Trucchi fai da te per l’auto, con e senza alluminio

Le auto sono dei gioiellini che ogni conducente vuole tenere al meglio. Tantissimi si ingegnano per scoprire metodi alternativi di ogni tipologia a costo zero per la manutenzione o per usare i dispositivi nella maniera corretta.

Il cellulare in auto non deve essere usato, se non come navigatore oppure con l’aiuto degli auricolari. Quando funge da navigatore non si trova mai una posizione adeguata e potrebbe essere molto pericoloso.

Il porta cellulare non è necessario, perché basteranno solamente un elastico e una piccola graffetta: infilare l’elastico con la sua estremità sulla presa d’aria mentre per l’altra aiutarsi con una graffetta. Ecco che il porta cellulare fai da te è pronto all’uso.

Poi ci sono persone che si sono inventate un metodo naturale per i fari in plastica o policarbonato. La patina opaca che si forma nel tempo non sarà più rimovibile e servirà qualcosa di veramente forte.

L’idea è quella di spalmare il dentifricio sui fari e poi spalmarlo pian piano con l’aiuto di un panno. Dopo pochi minuti l’alone andrà completamente via senza lasciare tracce. Il foglio di alluminio può invece servire per mettere insieme i pezzi che nel tempo potrebbero rovinarsi. Se accartocciato, il foglio di alluminio è ancora più utile: basterà bagnarlo nella Coca Cola per sfregare tutte le parti che sono ricoperte di ruggine ritrovandole come nuove.

Palline di alluminio sul cruscotto: ecco perché farlo sempre

Le palline di alluminio sono utili per tantissimi scopi e anche metterle sul cruscotto diventa una idea ottima. Serve soprattutto quando le temperature sono altissime e fanno arrivare l’interno dell’auto a 40°C. Nonostante vetri termici e tecnologie all’avanguardia, cruscotto e volante sono sempre impossibili da toccare perché roventi.

Una pellicola di alluminio diventa una grande alleata, perché proteggerà queste parti dal calore ustionante per le mani e non solo. Tenere sempre a portata di mano delle palline di alluminio da usare quando il caldo è incontrollabile, soprattutto in estate, diventa un vero must da non dimenticare. E per chi ha le auto grandi, tenere direttamente tutto il rotolo dentro il cruscotto.