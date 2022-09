“Torno a casa”, Signorini disperato: perde il personaggio chiave del GF Vip

Il Gf Vip ha festeggiato da poco la prima settimana di messa in onda ma un concorrente vuole già abbandonare la casa. Vediamo di chi si tratta.

Il motivo scatenante è stata una sorpresa che è stata fatta ad Antonino Spinalbese durante la diretta di lunedì sera.

Il Gf Vip e i suoi concorrenti

Il Gf Vip è iniziato lo scorso lunedì 19 settembre e andrà in onda, per il momento, il lunedì ed il giovedì in prima serata. Intanto, quotidianamente, vanno in onda le clip dei daily e poi c’è il canale che lo trasmette in diretta 24 ore su 24.

Tra i personaggi che stanno maggiormente appassionando i telespettatori spicca Elenoire Ferruzzi e le sue liti, durate una settimana con Luca Salatino. L’artista, infatti, attribuiva all’ex tronista una cotta per lei ma che, a causa della sua cultura, non volesse manifestare apertamente.

Impossibile non nominare anche Ginevra Lamborghini che ha fatto delle dichiarazioni parecchio scomode su sua sorella. Un altro personaggio che sta interessando molto il pubblico è Antonino Spinalbese a cui il Gf Vip ha fatto recapitare una sorpresa. Si trattava di una foto di Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez e di cui lui si è detto follemente innamorato.

Chi vuole abbandonare la casa

La cosa, però, non è andata giù ad un altro dei personaggi di punta della casa del Gf Vip ovvero Amauryus Perez. L’uomo è apparso subito turbato tanto che il conduttore Alfonso Signorini gli ha chiesto che cos’è che non andasse.

Lui ha raccontato di essere molto legato alla sua famiglia, quasi dipendente da loro, tanto che la cosa potrebbe essere considerata il suo punto debole. Il conduttore, però, ha provato subito a rassicurarlo dicendogli che, probabilmente, nelle prossime puntate, le sorprese potrebbero riguardare anche lui. Perez, però, ha affermato la sua idea di abbandonare la casa.

Prima di lui, un altro concorrente aveva manifestato l’interesse di abbandonare la casa. Si tratta proprio di Luca Salatino che si è scontrato più volte con Elenoire Ferruzzi che, i primi giorni di permanenza dentro la casa, lo hanno portato fuori di testa. Ora, però, trascorsi i primi momenti, le cose tra i due sembrano andare meglio tanto che hanno parlato quasi di una buona amicizia.

Soltanto continuando a seguire il programma, potremo scoprire non solo chi sarà eliminato ma anche chi farà davvero cosa ha detto ovvero lasciare la casa del Gf Vip per sempre, per propria volontà.