La vittima e l’altro ragazzo viaggiavano a bordo di un motorino, centrato in pieno da un’auto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì – 28 settembre – a Siracusa.

I due adolescenti sono stati immediatamente trasferiti al pronto soccorso, ma per uno di loro non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per risalire all’identità del conducente della vettura.

Pirata della strada investe e uccide un 14enne a Siracusa

Drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì – 28 settembre – a Siracusa. Due 14enni sono stati investiti da un’auto, mentre viaggiavano a bordo di un motorino.

I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per uno dei due adolescenti non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. L’altro ragazzo – che pare fosse alla guida del motorino – è tuttora ricoverato all’ospedale del capoluogo.

Le sue condizioni sembrerebbero molto gravi. Il conducente della vettura che ha investito i due ragazzi è fuggito senza prestare soccorso.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per risalire all’identità del pirata della strada, che rischia un’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Notizia in aggiornamento.