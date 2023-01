Tornado in Texas, danni catastrofici

By

Un Tornado si è abbattuto sullo Stato del Texas nelle scorse ore, sono stati registrati danni catastrofici soprattutto nella zona di Houston, per ora è stato registrato un ferito.

La Cnn ha riportato la notizia dei danni causati dal Tornado, oltre 100 mila persone sono attualmente al buio. Ci sono camion ribaltati, automobilisti bloccati e diversi edifici crollati.

Tornado in Texas: edifici crollati

Il Texas è stato colpito nelle scorse ore dal passaggio di un importante e forte Tornado che coinvolto gran parte dello stato e che in particolare ha colpito la zona di Houston.

A riportare la notizia dei danni catastrofici registrati in questi ore è stata la Cnn che ha parlato di camion che si sono ribaltati, centinaia di persone bloccate all’interno delle proprie auto e oltre 100 mila persone rimaste senza energia elettrica.

A parlare è anche il capo della polizia locale che ha parlato di enormi danni “danni catastrofici” al momento non sono state registrate vittime ma è stato registrato un unico ferito. La città però è rimasta devastata.

Il sindaco, Josh Bruegger, ha infatti parlato di crollo di interi edifici, ed ha anche aggiunto “Nei mei 25 anni qui, non ho mai visto niente del genere”.

Secondo quanto riportato dal servizio meteorologico nazionale, il Tornado che ha colpito il Texas si sta spostando lungo la nazione nella zona nord-est ed attualmente viaggia ad una velocità pari o quasi di 100 km orari.

Tornado Alley: l’America non è nuova a questi fenomeni

In America i Tornado che si verificano ogni anno sono circa 1300, un numero nettamente superiore a quelli che si registrano sul continente europeo.

Secondo alcuni studi effettuati dal ESSL, European Severe Storm Laboratory, il numero di Tornado che si registrano in Europa è di circa 600 l’anno la maggior parte dei quali si formano sul territorio tedesco.

Sul territorio italiano anche si registra un importante numero di Tornado ogni anno, che cresce anno dopo anno, nel 2021 il numero di Tornado registrato è stato di 69.

La differenza esistenziale tra i due continenti è la forza dei Tornado, infatti quelli americani oltre ad essere in un numero superiore sono anche molto più forti e causano decisamente molti più danni. Per molti le cause di questa forza eccessiva dei Tornado americani è dovuta al differente paesaggio.

Infatti in America c’è un minor numero di catene montuose ciò permette ai Tornado di acquisire potenza e velocità andando poi a colpire le zone principalmente situate nella Tornado Alley.

La Tornado Alley è una zona designata nell’America centrale dove vi è la più alta concentrazione di Tornado ogni anno. In questa zona rientra anche il Texas in particolare la zona nord- est.

Il Texas però non è l’unico stato a rientrare nella Tornado Alley, ci troviamo anche il Kansas, Missouri, Oklahoma, Iowa, Arkansas, il nord della Louisiana, il Colorado orientale, la zona centrale e il sud del Minnesota.

Troviamo poi il nord-ovest del Mississippi, il centro e il sud dell’Illinois, il Sud Dakota, la zona sudoccidentale dell’Indiana, parte del Nebraska, parte del Tennessee e del Kentucky ed infine il Florida ed il Wisconsin.

Anche questa volta perciò il Tornado appena passato in Texas ha causato notevoli danni, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per conoscere lo stato attuale della situazione sul territorio.