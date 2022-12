“Ti amavamo tutti”, lutto in casa Windsor: i sudditi si stringono a William e Kate

William e Kate hanno dovuto sopportare l’ennesimo lutto in casa Windsor e ora tutti gli inglesi di stringono loro in un forte abbraccio.

Un altro lutto in casa Windsor da sopportare e che ha colpito direttamente William e Kate nel profondo. Il futuro Re e la futura Regina Consorte devono apparire sempre al meglio, ma dopo la morte della Regina Elisabetta e tutto il trambusto che c’è dietro la decisione di Harry di mettere la sua vita a disposizione del suo libro e di Netlfix, la coppia inizia a non avere più le forze per andare avanti. Questa morte improvvisa ha scosso loro profondamente e tutti gli inglesi si stringono in un forte abbraccio.

Lutto per Kate e William

Lutto in casa dei Windsor, con una morte improvvisa che ha toccato direttamente i cuori di William e Kate che non si sono ancora ripresi dalla scomparsa della Regina Elisabetta.

In questi giorni è mancato improvvisamente un grande amico, che amavano tantissimo e ammiravano come uomo. Mark Jenkins è morto in un incidente aereo con il figlio Peter, mentre stava sorvolando in Kenya il Parco Nazionale di Tsavo.

Il Principe e la Principessa del Galles quando hanno ricevuto la notizia non potevano crederci, tanto da restare senza parole per questo avvenimento. William e Kate hanno voluto rendere omaggio all’amico tramite un messaggio dal loro account ufficiale di Twitter mostrando affetto e grande tristezza.

Mark Jenkins è stato ricordato con parole dolci da parte del futuro Re Inglese e di sua moglie Kate. Il pilota e ambientalista era sull’aereo insieme al figlio di nome Peter e si sono schiantati alle ore 11 del 9 dicembre 2022.

Un amico vero e sincero, incontrato per la prima volta in Africa nel 2001 durante il famoso anno sabbatico di William. I due si sono visti così tante volte in seguito da diventare amici e sostenersi a vicenda anno dopo anno. Jenkins ha sempre seguito il Principe William durante i suoi eventi ed enti di beneficienza, soprattutto uno: il Tunk Trust.

Il messaggio su Twitter cita:

“Ieri ho perso un amico che ha dedicato la sua vita alla protezione della fauna selvatica in alcuni dei Parchi Nazionali più famosi dell’Africa orientale”.

Ha raccontato che il suo amico e il figlio sono morti tragicamente in uno schianto aereo mentre stavano sorvolando il Parco nazionale. Un dolore immenso che ha sconvolto William e Kate che non sono ancora riusciti riprendersi.

Chi era Mark Jenkins?

Mark Jenkins era un grandissimo amico di William in primis e poi di Kate, incontrato per caso in Africa e diventato poi un punto di riferimento fedele per il futuro sovrano inglese. Per William era un uomo straordinario, un padre fantastico e un marito amorevole oltre che un ambientalista che si batteva per i diritti della Terra e un pilota esperto.

Lo ricorda come un uomo che non ha mai avuto paura di esprimere la sua opinione e difendere tutto ciò in cui credeva, lasciando oggi un vuoto incolmabile nelle vite dei suoi cari e degli amici.

Il pensiero di Kate e William va anche alla moglie di Mark, che con questa tragedia ha perso anche il figlio Peter. Il Principe e la moglie Kate sono sconvolti da quanto accaduto: