Lascia 1 candela nel freezer prima di andare a letto: tanti lo fanno per risparmiare

La candela è un accessorio glamour e romantico: a chi non piacciono questi oggetti esteticamente carini e anche super profumati? Hai mai provato a lasciarle nel congelatore prima di andare a dormire? Ti permetterà di risparmiare tanto.

Lasciare una candela nel congelatore prima di andare a dormire, permetterà di farti risparmiare tanti soldini. Per quale ragione? Leggi l’articolo e scoprilo con noi.

Candele, la passione degli italiani

Le candele sono degli oggetti che tutti amano, il popolo italiano in particolare. Secondo alcune statistiche, soltanto gli americani sono secondi ai nostri concittadini in tema di addobbi con le candele.

Averle in casa, trasmette un senso di serenità e di pace interiore. Vogliamo poi parlare della loro utilità? Quante volte ci è capitato di dover ricorrere proprio a questo strumento antichissimo per avere luce nel caso di blackout o di assenza di corrente?

Ma il vantaggio della candela non si limita soltanto a questo. Esistono tantissime tipologie di candele: grandi e piccole, profumate e super profumate, dall’aroma rilassante, energizzante e dai costi differenti.

Gli amanti di questo accessorio super inn, lo sanno: le candele possono arrivare a costare anche centinaia di euro, una cifra davvero esorbitante se si pensa che a distanza di poco tempo esse tendono a consumarsi facilmente.

A questo proposito, avete mai provato a lasciare una candela nel congelatore prima di andare a dormire? Risparmierete davvero tanti soldini. Ecco perché.

Perché posizionare la candela nel congelatore

Oggetti pratici ed esteticamente carini, le candele rendono la tua casa calda e accogliente. L’atmosfera poi che sono in grado di creare, non ha eguali. Eppure, se dobbiamo trovare un lato negativo di esse penso che a tutti venga in mente soltanto una cosa: la loro scarsa durata.

Le candele, soprattutto se le si accendono tutti i giorni o comunque frequentemente, tendono a consumarsi facilmente. Esiste però una soluzione, un trucchetto che ti sveliamo e che ti consentirà di mantenere più a lungo la tua candela in vita e di risparmiare tanti soldini: ti basterà semplicemente metterla nel congelatore prima di andare a dormire!

Questa tecnica ti consentirà di poter godere delle tue candele per molto tempo. Per quale ragione? Perché il freddo generato dalla bassa temperatura del freezer, tende ad indurire la cera la quale si scioglierà dunque con una minore rapidità.

Posizionando poi la tua candela nel congelatore, essa tenderà anche a gocciolare di meno una volta accesa, perdendo quindi meno cera. Posizionarla nel freezer significa conferire robustezza alla tua candela che brucerà molto più lentamente.

Altre tecniche per risparmiare

Sai che non c’è come unica soluzione solo quella di posizionare la candela nel congelatore prima di andare a dormire per prolungarne la durata? Esistono anche altre tecniche che possono salvare la vita del tuo accessorio super glamour e soprattutto il tuo borsellino.

Un altro trucchetto che ti sveliamo è questo: l’utilizzo del sale. Perché, ti starai chiedendo, proprio il sale dovrebbe aiutare ad evitare che la candela si consumi prima? Semplice! Perché questo condimento casalingo agisce sulla combustione rallentandola.

Ti basterà semplicemente mettere la tua candela nuova in una piccola bacinella contenente acqua salata e lasciarla in ammollo per diverse ore. Prima di accenderla, getta intorno allo stoppino un pizzico di sale e vedrai che la tua candela durerà addirittura mesi e mesi!.

Non soltanto il sale fino può esserti utile in questo caso ma anche il sale grosso che evita una più rapida combustione. Insomma, esistono tante tecniche per mantenere in vita il più lungo possibile le tue candele e che ti consentono soprattutto di risparmiare un bel po’ di soldini.

Sappiamo, soprattutto in questo periodo di crisi, quanto tutti stiamo attenti alle spese ma con questi rapidi e semplici accorgimenti, non dovrai più preoccuparti di nulla.