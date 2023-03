Tevere, quel che vedono venire a galla dal fiume preoccupa persino i residenti

By

I residenti sono stanchi di vedere questo degrado sul Tevere, che sta cambiando completamente il volto di Roma e allontanando i turisti.

Quel che vedono venire a galla dal fiume Tevere preoccupa persino i residenti. Nessuno si aspettava che si sarebbe arrivati a questa situazione.

Tevere, ciò che accade preoccupa i residenti

Nelle ultime ore stanno circolando sul web alcune foto incredibili. La situazione preoccupa persino i residenti, cioè chi vive a Roma nelle prossimità del fatto.

La zona in questione è proprio quella del fiume Tevere, che ormai si è letteralmente riempita di vagabondi che bivaccano e che sembrano non volersene andare. Gli occupanti hanno piazzato tende, materassi, tavoli e tutto ciò che è loro necessario per vivere e dormire in strada.

Proprio a pochi metri dall’Ara Pacis, la situazione è sotto gli occhi di tutti, anche dei turisti, che non possono fare a meno che notare il degrado che sta caratterizzando questa zona della città.

Molti definiscono la presenza di questo degrado un vero e proprio sfregio per Roma e per le sue bellezze, che la rendono una città senza tempo, ricca di patrimonio artistico e culturale. I cittadini hanno parlato direttamente alle istituzioni per chiedere loro soluzioni concrete.

Degrado sul fiume, la situazione è drammatica

Le tende ormai si sono da tempo posizionate presso la zona di Sant’Angelo, in quella del ponte Cavour e persino in quella del ponte Principe Amedeo Savoia Aosta.

Come se non bastasse, sono anche presenti agglomerati di spazzatura, che rilasciano cattivi odori, che inquinano e che naturalmente non sono un bel vedere.

La situazione sta generando tantissima rabbia negli abitanti di Roma, ma anche compassione. Molti definiscono davvero drammatico che tante persone siano obbligate ad accamparsi in strada, con il freddo, perché non sanno in quale altro posto andare.

Ora gli abitanti chiedono che si ponga soluzione a questo degrado sul Tevere, che sta preoccupando tutti. I cittadini vorrebbero in primis che i vagabondi fossero sgomberati e portati in strutture che li accogliessero e aiutassero.

E poi che la zona fosse completamente ripulita. Vorrebbero veder tornare a essere come un tempo le panchine e le banchine: queste parti della città, infatti, andrebbero disinfettate. Inoltre, bisognerebbe aggiungere un’illuminazione che indurrebbe i vagabondi a cercare rifugio altrove.

Molti pensano che questo degrado sul fiume sia soltanto lo specchio dell’abbandono da parte delle istituzioni. I cittadini, infatti, chiedono anche il miglioramento dei marciapiedi e la lotta contro il traffico, che a Roma sta assumendo connotati sempre più selvaggi.

Gli abitanti e i turisti non possono più assistere alla presenza di cumuli di immondizia presenti lungo il Tevere, che a volte finiscono anche per inquinare le acque. Il fiume di Roma è già molto contaminato e questa situazione potrebbe di molto peggiorare le sue condizioni.

Ora i cittadini aspettano che le istituzioni si pronuncino in merito e che propongano un piano di risoluzione per questa e per molte altre situazioni negative, che stanno condizionando la Città Eterna.