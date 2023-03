Scegli un fiore e scopri qual è il tuo più grande rimorso che ti porti dal passato

Ecco qual è il più grande rimorso che ti porti dietro dal passato, in base al nuovo test della personalità del fiore.

Sottoponetevi al test della personalità del fiore e scoprirete qual è il rimorso che vi portate dietro. Non lo avreste mai detto.

Test della personalità del fiore: come funziona

Sul web circolano tantissimi test della personalità, in grado di decifrare i vari aspetti del vostro comportamento e del vostro io. Uno, in particolare, riguarda la scelta di uno fra i quattro fiori presenti in un’immagine per capire qual è il nostro più grande rimorso.

Dovete concentrarvi per qualche secondo sull’immagine, dopodiché scegliere uno fra i quattro fiori disegnati. In base a quale fiore sceglierete, avrete un rimorso che vi portate dal passato.

Tutto quello che dovete fare è, appunto, osservare l’immagine e cercare di smettere di pensare a ciò che avete intorno. Lasciatevi andare e liberatevi di qualsiasi sensazione, sia di quelle negative che di quelle positive.

Dovete cercare di arrivare a un livello di tranquillità e di benessere che vi permetterà di estraniarvi completamente e quindi di focalizzarvi soltanto sull’immagine che vi abbiamo proposto. Una volta scelto uno fra i quattro fiori, avrete già ben chiaro quale sia quel rimorso che vi portate dietro dal passato.

Tutto quello che dovrete fare adesso è proseguire con la lettura del nostro articolo, perché vi sveleremo qual è il rimorso che avete ancora dietro, sulla base del fiore che avete scelto.

Ecco qual è il rimorso del passato che ti porti dietro in base al fiore scelto

Se avete già scelto uno dei quattro fiori presenti nell’immagine, sappiate che vi portate dietro un rimorso in particolare. Se il fiore che ha attirato la vostra attenzione è il primo, può darsi che abbiate dei conti in sospeso con degli amici e con dei parenti, che non vi permettono di andare avanti.

Queste situazioni potrebbero generare in voi parecchia tristezza e malinconia. Nel caso in cui possiate ancora mettervi in contatto con questi affetti, vi consigliamo di farlo soltanto per liberarvi. Se ormai è troppo tardi, parlatene con i vostri punti di riferimento attuali, per cercare di ottenere sostegno.

Se avete selezionato il secondo fiore, può darsi che vi sentiate ancora in colpa per alcuni errori che avete commesso in passato. Purtroppo è inutile piangere sul latte versato e l’unica cosa che potete fare è essere meno severi con voi stessi e guardare avanti.

Se vi ha colpito il terzo fiore, probabilmente in passato siete stati feriti e ancora oggi non vi sentite guariti del tutto. Magari cercate ancora di riscattarvi senza successo. Sappiate che, se vi impegnerete e prenderete le decisioni più giuste per voi, anche il vostro momento arriverà.

Infine, se vi è piaciuto il quarto fiore, forse non avete ancora dimenticato un vecchio amore. Magari lo pensate ancora spesso e vi chiedete se fosse la persona giusta per voi. Valutate se vale la pena tornare sui vostri passi o se è meglio rimanere con i piedi per terra e concentrarvi su di voi e sulla vostra vita attuale.