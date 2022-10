Barbara Berlusconi, che fine ha fatto la figlia di Silvio? Volto irriconoscibile | FOTO

Ecco com’è diventata oggi la bellissima figlia di Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi. La donna è davvero irriconoscibile.

Ricordavate Barbara Berlusconi? Stiamo parlando della bellissima figlia dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che nel corso degli anni è finita al centro dell’attenzione dei media.

Ultimamente, però, proprio della giovane si sono perse le tracce, probabilmente perché ha iniziato a dedicarsi esclusivamente alla sua vita familiare e professionale, lontane entrambe dalle testate giornalistiche e dai paparazzi.

Eppure sono in tantissimi a essere curiosi di scoprire com’è diventata oggi e cosa sta facendo. Quindi non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su Barbara Berlusconi e soprattutto per vedere gli scatti che mostrano la sua trasformazione che è davvero incredibile.

Chi è Barbara Berlusconi

Ricorderete tutti sicuramente Barbara Berlusconi, la bellissima figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, fotografata spesso in compagnia del padre a eventi e allo stadio a vedere il Milan.

Da un po’ di tempo, si erano perse le tracce della donna, che oggi è bellissima e che si è trasformata completamente. Barbara oggi è la madre di 5 figli e lavora assieme ai fratelli in vari progetti del settore edile.

Oggi Barbara è una donna di successo, che però si concede anche dei momenti di sano relax.

La donna è infatti solita trascorrere le sue vacanze nella regione della Sardegna in particolare a Villa Certosa. Barbara è molto attiva sui social ed è proprio di recente che ha postato una foto che ha attirato l’attenzione di tutti.

Di recente, la donna si è anche mostrata in compagnia del padre. Peccato che, però, solo in pochi l’abbiano riconosciuta e l’abbiano confusa addirittura per la fidanzata del Cavaliere.

Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli dello scatto e soprattutto vi mostriamo la natura del suo cambiamento!

Ecco la sua incredibile trasformazione

Barbara Berlusconi oggi è un’adulta ed è molto più bella di come ce la ricordavamo. Su Instagram è molto seguita ed è proprio sul social media in questione che pubblica numerosi scatti che attirano sempre centinaia di fan, che commentano e le mettono like.

Da poco. Barbara Berlusconi ha dato alla luce il suo quinto figlio e ha condiviso con i suoi fan numerosi scatti mentre mostra le gioie del quinto parto. Barbara Berlusconi anche caricato delle foto in cui compare da sola e in compagnia del padre.

I follower non hanno potuto fare a meno di notare la sua incredibile trasformazione fisica. Le sue labbra appaiono più carnose, il suo viso più sottile, e il suo sguardo più luminoso.

Complici i filtri di Instagram e probabilmente qualche ritocchino, come suggeriscono numerosi utenti, Barbara Berlusconi oggi è davvero irriconoscibile ed è desideratissima dagli uomini invidiatissima dalle donne italiane.

Ecco di seguito la foto che sta letteralmente facendo il giro del web:

E voi cosa ne pensate? Non trovate che Barbara sia cambiata completamente e che oggi sia una donna piena di fascino? Fatecelo sapere!