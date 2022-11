Teglia del forno bruciata: come togliere le incrostazioni con 1 mossa

Teglia del forno bruciata: ecco il rimedio che consente di rimuovere le macchie definitivamente. Non crederai ai tuoi occhi.

Basta una leggera distrazione per ritrovarsi con una teglia da forno bruciata e con le incrostazioni che rappresentano una vera e propria sfida. Quale migliore soluzione e rimedio per combattere le tanto ostinate bruciature ed incrostazioni che si formano sui bordi della teglia? Ecco come rimuovere le macchie persistenti.

Teglia del forno bruciata: quali sono le cause?

Una distrazione, la temperatura del forno troppo elevata e i troppi minuti in più di cottura possono essere le cause principali della formazione delle bruciature sulla teglia. Anche lo stesso materiale della teglia ha un impatto diverso sulla cottura del cibo e, di conseguenza, sulla possibile formazione di incrostazioni sulla stessa. Le più comuni sono le teglie in alluminio, che sono quelle più economiche in assoluto e consentono di condurre il calore in modo omogeneo su tutta la superficie. Sono facili da pulire, sono antiaderenti e basta aggiungere un filo di olio sul fondo per evitare il peggio. Le teglie che sono soggette ad un rischio maggiore di bruciature sono quelle in acciaio inox, che richiedono maggiore cura e tempo per pulirle.

Teglia da forno bruciata: siamo sicuri che i detergenti chimici siano davvero efficaci?

Molto spesso per dire addio alle bruciature ed alle incrostazioni più ostinate ricorriamo all’utilizzo di detersivi e detergenti chimici che troviamo sugli scaffali dei negozi specializzati e dei supermercati. L’acquisto di questi prodotti chimici non è la migliore soluzione in quanto contengono sostanze chimiche che possono causare dermatiti, irritazioni agli occhi ed all’apparato respiratorio, oltre che non rispettare l’ambiente circostante.

Teglia da forno bruciata: il rimedio efficace che toglie le macchie

Lasagna, sfornato di patate o torta di verdura che sia, è facile bruciare la teglia da forno che mostra evidenti incrostazioni, macchie e bruciature. Ecco il rimedio più efficace che consente di eliminare le macchie persistenti ed ostinate: lasciare in ammollo la teglia con un po’ di acqua calda e qualche goccia di sapone liquido per i piatti e per le pentole. Basta lasciare riposare per tutta la notte e rimuovere i residui e le incrostazioni più ostinate ricorrendo all’utilizzo di una spugnetta o di una spazzola.

Addio bruciature ed incrostazioni dalla teglia da forno: altri rimedi efficaci?

Ci sono altri rimedi efficaci e green che consentono di dire addio definitivamente alle incrostazioni che si formano sulle teglie da forno bruciate. È possibile mescolare anche del bicarbonato di sodio con dell’acqua e lasciare agire per diverse ore per formare una sorta di pasta. Altra ottima miscela da utilizzare per eliminare le incrostazioni e le bruciature è quella di formare un composto di sale, limone e di aceto di vino e lasciare agire tutta la notte prima di lavare la teglia normalmente.

Ecco i rimedi efficaci e green che consentono di dire addio alle incrostazioni ed alle bruciature presenti sui bordi della teglia da forno.