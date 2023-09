Tananai nella bufera: il cantante travolto dalle critiche per il ritardo al concerto

Guai per Tananai, uno dei cantanti più amati dai giovanissimi. L’artista è finito nella bufera a causa di un forte ritardo ad un concerto a fronte di un cachet astronomico. Critiche anche sui social.

Scivolone per Alberto Cotta Ramusino, al secolo Tananai, che nelle scorse ore avrebbe dovuto esibirsi per circa un’ora al Esylium Festival al Palazzo Rosso di Polesella, in provincia di Rovigo. Il cantante è tuttavia arrivato con grande ritardo, e ha finito per esibirsi appena 15 minuti, suscitando critiche e malumore tra i fan presenti, impazienti di vedere il loro artista preferito dal vivo. Gli organizzatori hanno rilasciato addirittura un comunicato per scusarsi con i presenti.

Tananai travolto dalle critiche: gli organizzatori costretti a scusarsi

“Chiediamo ufficialmente scusa per il comportamento del cantante, il suo ritardo e la mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti e dell’organizzazione che ha speso molto in tutto per regalare un evento unico; un enorme dispiacere a cui mai si avrebbe pensato. Condividiamo con voi il massimo dispiacere” si legge nella nota condivisa dagli organizzatori del festival sul profilo Facebook ufficiale.

Il cantante rivelazione degli ultimi due Sanremo avrebbe dovuto iniziare la sua esibizione tra le 23.30 e le 24, ma si è presentato sul palco solo poco prima dell’una di notte, cantando per un totale di circa 15 minuti. Tananai avrebbe dovuto suonare alcuni dei suoi pezzi più famosi all’interno dei dj-set della manifestazione.

Tananai in ritardo al concerto (con cachet da 50mila euro), canta solo un quarto d’ora e se ne va. «Una mancanza di rispetto» https://t.co/Rg8t7kUrqH

chi paga 70,00 euro per 2 canzoni merita questo.Chi ne paga 50.000,00 al cantante, anche.meno male che e’ stato ultimo a Sanremo — Domenico (@Domenic21557410) September 3, 2023

In tremila persone lo hanno atteso a lungo e in molti non hanno esitato a lamentarsi sui social, dove in queste ore gli utenti sono divisi tra chi lo difende e chi invece trova inconcepibile un comportamento del genere, anche a fronte di un “gettone di presenza” piuttosto elevato. Per la serata il cantante avrebbe avuto un cachet di 50.000 euro.

Ritardo di quasi un’ora al concerto di Tananai, la reazione dei fan

Tra le reazioni dei fan, quella di una madre che ha accompagnato il figlio al mini concerto: “Ho speso 70 euro di biglietti per accompagnare mio figlio a sentire il suo cantante preferito per pochi minuti di concerto. Una vergogna!”.

“Domani devo andare a lavorare, se avessi saputo che prima dell’una non si sarebbe visto mi sarei organizzata diversamente. È stata una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha pagato il biglietto e si è presentato puntuale rispettando l’orario indicato dagli organizzatori” ha dichiarato un’altra persona presente lamentandosi del ritardo.

Ma c’è anche qualcuno a cui non sembra essere interessato molto, pur di vedere anche per soli 15 minuti il suo idolo: “Speravo facesse qualche canzone in più però in ogni caso mi sono divertita e lo spettacolo mi è piaciuto tantissimo” ha dichiarato una fan, mentre altre hanno apprezzato la presenza scenica e il carisma del giovane artista lombardo.