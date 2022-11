Supermercato, prezzo raddoppiato per questo ingrediente: insostituibile a tavola

Questo prodotto ha il prezzo raddoppiato ed è immancabile sulle tavole degli italiani. Qual è e perché non possiamo rinunciarci?

Il caro prezzi ha portato le persone a fare un passo indietro in termini di spesa e tutto ciò che si acquista ogni giorno. Ci sono dei prodotti a cui non possiamo proprio rinunciare, mentre altri possono anche passare in secondo piano. Uno in particolare è diventato carissimo ma gli italiani non possono non consumarlo: come andrà a finire? Si farà a meno anche di lui?

Caro spesa: che cosa dobbiamo aspettarci?

Tutto è iniziato con l’avvento della pandemia che ha messo all’angolo ogni tipo di lavoro, stile di vita e prodotti. Subito dopo è iniziato lo scontro tra Russa e Ucraina con un effetto domino devastante sotto ogni punto di vista: tutto ha subito un aumento incredibile, tanto che l’inflazione ha raggiunto il 12% e il potere di acquisto di ogni singolo soggetto è precipitato.

Basta solamente entrare all’interno di un supermercato per rendersi conto di come le cose siano completamente cambiate. Avete notato che mancano moltissimi prodotti e alcuni hanno dei prezzi raddoppiati? Fare la spesa è quindi diventato impossibile tanto che gli italiani stanno facendo un passo indietro su quello che di solito acquistavano. I prodotti alimentari comuni stanno diventando un lusso? Il Sole 24 Ore ha analizzato questo aspetto su un ingrediente in particolare, sempre presente sulle tavole degli italiani.

Prodotto con prezzo raddoppiato: è insostituibile

È stata avviata la campagna per evidenziare quelli che sono i prezzi record delle varietà di riso nazionali. La Camera di Commercio di Pavia ha rilasciato i dati emersi a seguito dell’analisi trimestrale che è stata realizzata in collaborazione con la BMTI, con rincari che superano oggi ogni limite accettabile. Il risotto Arborio registra un aumento di +113% su base annua, mentre il Carnaroli del +118% e il Roma +94%.

La causa principale di questi rincari è da trovare nella pochissima disponibilità del prodotto nei supermercati e negozi, con la domanda che è superiore all’offerta. Dalla siccità, alle alte temperature sino alla produzione che deve prevedere dei prezzi mai visti prima.

Il mercato attuale ha dovuto segnare scambi limitati, con la riduzione nella produzione dell’oro greggio e un calo del 30% e oltre rispetto all’anno scorso. Gli aumenti si sono poi registrati per le tipologie di riso Lungo B a chicco allungato, con una disponibilità di prodotto maggiore. La Borsa Telematica con il suo report ha segnato il 47% di crescita annua.

Il riso Selenio che si usa per la preparazione del sushi ha avuto un impatto minore sul prezzo, con un +27% annuo. Per una maggiore chiarezza, gli esperti evidenziano che nella prima parte del 2022 si è registrato un aumento del 73% in merito alle importazioni di riso in Italia e una impennata degli acquisti per il riso già lavorato e prodotto. La crescita è stata registrata con i prodotti del Myanmar, Pakistan e Thailandia.