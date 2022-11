Suor Cristina si racconta: “Sono uscita dal convento con jeans e catene”

By

Cristina Scuccia, meglio conosciuta come suor Cristina grazie alla sua partecipazione a The Voice, ha raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin come ha vissuto la sua rinuncia alla vita consacrata.

La ragazza ha affermato di aver preso la scelta giusta per lei, una decisione tanto ponderata quanto difficile. In ogni caso ha raccontato di sentirsi molto felice e di star finalmente trovando la sua vera essenza.

Il racconto di Cristina Scuccia a Verissimo

Dopo anni in cui Cristina Scuccia, conosciuta dal pubblico di The Voice come Suor Cristina, si era ormai allontanata dai riflettori. Improvvisamente però rispunta all’interno del programma di Silvia Toffanin, con una grande novità.

A quanto pare suor Cristina ha deciso di abbandonare definitivamente la vita consacrata. La donna ha raccontato di aver preso questa importante decisione con sicurezza, nella speranza di star bene e di ritrovare se stessa.

“Sono uscita dal convento con jeans e catene appese perché sono anche un po’ rocchettara”.

Ha affermato, quasi come a voler esprimere che negli abiti da suora non riusciva a sentirsi totalmente a suo agio.

La Scuccia spiega poi che attualmente si sente realmente se stessa, paragonandosi ad una farfalla che sboccia.

Afferma poi di star riprendendo a poco a poco una vita normale, rispondendo alla domanda della Toffanin che è capitato che sia andata a ballare o a bere qualcosa con gli amici.

Ha inoltre raccontato della prima volta in cui i suoi nipotini l’hanno vista nelle sue nuove vesti, affermando che le hanno detto di essere bellissima.

“Non mi sento bellissima ma sicuramente ora si vede una bellezza che viene da dentro”.

Ha poi menzionato il fatto che questo periodo di “rinascita” e felicità è stato accompagnato da un sentimento di profonda tristezza e pura, soprattutto a causa delle condizioni di salute del papà.

Infine, ha parlato del suo desiderio di diventare mamma. Riguardo un possibile compagno ha invece affermato di avere ora tantissimi spasimanti, ma di aspettare in ogni caso il colpo di fulmine.

La partecipazione di Suor Cristina a The Voice

Dunque Suor Cristina, ormai diventata solo Cristina Scuccia è conosciuta dal pubblico grazie alla sua partecipazione a The Voice nel 2014.

Fin dalla sua prima uscita sul palcoscenico Suor Cristina attira l’attenzione del pubblico, facendo innamorare tutti, tra cui anche i giudici, della sua splendida voce. In particolare J-Ax, che riesce a convincerla ad entrare nel proprio team.

Il suo straordinario talento la porta poi a vincere il programma, aprendosi così numerose porte nel settore musicale.

Dunque vedere Suor Cristina nelle sue nuove vesti è stata una piacevolissima e inaspettata sorpresa per tutti i fan. Infatti la donna ha raccontato di aver ricevuto tanto sostegno e affetto, cosa che non si aspettava.