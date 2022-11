INPS, pensione a 62 anni per questi lavoratori: la domanda scade a febbraio

Ecco come si fa ad andare in pensione a 62 anni e soprattutto quali sono le categorie di lavoratori che possono beneficiare del cedolino in anticipo.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono i requisiti per andare in pensione a 62 anni.

In pensione a 62 anni, i requisiti

Il sistema pensionistico italiano prevede che alcune categorie di cittadini possano andare in pensione in anticipo. In questo periodo in cui la crisi dilaga, gli italiani sono sempre più interessati a scoprire nuove modalità di beneficio che permettano loro di godersi i contributi meritati, accumulati nel corso di una vita di lavoro.

Ed è per questo che oggi vi mostriamo tutti i dettagli riguardanti la possibilità di andare in pensione in anticipo a 62 anni. Esiste però un requisito fondamentale, che fa in modo che la maggior parte dei cittadini, purtroppo, rimangano esclusi.

Stiamo parlando dell’obbligo di aver versato almeno 41 di contributi obbligatori. Naturalmente si tratta di un requisito fondamentale ma davvero difficile da possedere.

Proprio per questo sono tante le persone che vorrebbero la modifica di quella che per il momento è soltanto una bozza che il Governo di Giorgia Meloni vorrebbe inserire nella prossima manovra con il nome di Quota 103.

Tra l’altro, la peculiarità di questa bozza è che una parte di essa approfondisce la possibilità particolare per una categoria di lavoratori italiani. Se siete curiosi di scoprire qual è questa categoria di lavoratori che può andare in pensione a soli 62 anni e con 41 anni di contributi obbligatori versati, non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo.

Ecco quali lavoratori possono andarci

Non tutti lo sanno, ma esiste la possibilità per alcune categorie di lavoratori di andare in pensione in anticipo. In realtà, sono tanti i dipendenti italiani che possono andarci in via del tutto anticipata.

La bozza attuale del Governo, però, ha dato precise indicazioni riguardo una categoria di lavoratori: stiamo parlando del personale delle scuole, quindi dei docenti e del personale Ata.

Questa categoria di lavoratori, infatti, potrà inviare la propria domanda di pensione anticipata all’INPS entro il 28 di febbraio del 2023.

Chiunque deciderà di inviare la richiesta entro il mese di febbraio, nel caso in cui risultasse beneficiario della pensione, potrebbe goderne già dall’anno scolastico successivo.

Naturalmente, chiunque abbia ottenuto questo diritto non lo perderà alla fine dell’anno, ma continuerà a usufruirne. Dobbiamo specificare, inoltre, che l’importo di ogni cedolino mensile sarà preciso: l’ammontare viene specificato proprio nella bozza ed è pari al valore lordo mensile che non può essere superiore di 5 volte alla pensione minima.

Naturalmente tutti gli importi massimi si rifanno a quelli che sono stati previsti dalle leggi in corso. Di conseguenza, nonostante il diritto perduri, gli importi potrebbero cambiare in base alle leggi del Governo.

E voi cosa ne pensate? Avete i requisiti specifici richiesti dalla nuova bozza del Governo, che permetterà al personale delle scuole di inviare le richieste entro il mese di febbraio? Fatecelo sapere!