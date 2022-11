“La compagna lo sa da anni”, l’accusa a Federico Fashion Style: avrebbe un amante

Federico Fashion Style avrebbe un amante e la sua compagna saprebbe tutto da tantissimi anni: accuse e verità.

Federico Fashion Style è il parrucchiere più famoso della televisione e non solo, grazie al suo piccolo salone di Anzio dove pettinava le star è riuscito piano piano ad emergere e diventare un personaggio di grande successo. Non è solo un artista dei capelli ma anche un uomo divertente, particolare nelle battute e capace di individuare la vera essenza di ogni donna e uomo che necessitano di un cambio look. Ma quando si diventa famosi, come di consueto, il gossip non manca e questa volta per Federico arriva una accusa diretta.

Federico Lauri in lacrime per la figlia

Siamo abituati a vedere Federico Fashion Style che acconcia i capelli, crea tinture diverse e sfumature spettacolari sino ad acconciature vaporose con le sue extencion di altissima qualità. I vip corrono da lui nei vari saloni a Milano, Roma e Anzio e i suoi negozi sono sempre pienissimi quasi che è impossibile trovare un posticino libero per una piega veloce.

Diventando un personaggio pubblico, Federico non può solamente occuparsi della sua attività perché anche la vita privata è stata messa in vetrina. Giorni fa sui social ha parlato e accusato la sua ex compagna Letizia di non poter vedere la figlia.

Lui stesso ha raccontato che da tre anni i due stavano insieme solo per il bene della piccola Sophie Maelle, che stavano insieme solo come amici e che non si amavano da tempo. Durante la sua partecipazione nel salotto di Silvia Toffanin ha voluto dire la sua verità, sempre tra le lacrime, cercando di far capire di come stare vicino a Letizia fosse importante per il bene della bambina.

Con Letizia c’è stata una storia di 17 anni ed è nata la piccola Sophie Maelle che tutti conosciamo e amiamo. La rottura ufficiale è avvenuta nel mese di ottobre e da quel momento per Federico è iniziato il vero e proprio inferno. Nella sua storia di Instagram ha dichiarato:

“Non avete idea di cosa mi sta facendo la mia ex. Posso sentire mia figlia alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera”

Federico Fashion Style: la verità sul presunto amante

Dopo aver fatto un piccolo riassunto su quanto accaduto, in questi giorni non sono mancate le accuse verso Federico Lauri. Si è infatti parlato di una presunta vita parallela del parrucchiere, dove da una parte c’era Letizia e dall’altra il suo presunto amante: la donna avrebbe sopportato tutto questo per tantissimi anni.

Ad affermarlo, come si legge sui vari media di gossip e informazione, è Alessandro Rosica noto investigatore social. Dopo lo sfogo sopra menzionato l’investigatore ha puntato il dito contro Federico accusandolo di dire moltissime bugie.

Secondo il racconto, l’hair stylist sarebbe stato con la figlia in crociera e può vederla sempre tanto che lui e Letizia vivono ancora insieme, per questo motivo è impossibile impedirgli di stare con lei.

Incalza dicendo che Letizia non chiede denaro e non sta dicendo bugie in giro, lavora in un centro di parrucchieri e durante il giorno è molto impegnata. Si torna poi al discorso della vita parallela di Federico:

“Se tra loro è finita è perché lui aveva un’altra vita. Lui ha un’altra persona vicino da tanti anni, questo dico quando parlo di doppia vita. Ha paura di queste dichiarazioni che faccio. Chi è, è, uomo, donna, gay, etero, trans, non lo dico.“

Rosica tramite social conferma il fatto che Letizia stia lavorando da un’altra parte e che sapeva bene della doppia vita del compagno. Dopo un po’ di tempo non ha più retto e ha deciso che si sarebbero lasciati. L’investigatore parla di Napoli e dei bei ragazzi che ci sono sul posto:

“Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico”

Il presunto amante sarebbe proprio un bel ragazzo di Napoli anche se nulla è confermato o negato.

Per ora la vicenda termina in questo modo, ma siamo certi che nelle prossime ore ci saranno delle novità in merito.