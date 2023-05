Subito 345 euro di multa se lo trovano in macchina, sembra innocuo ma è pericoloso

Probabilmente non sapevi che tenere in auto un particolare oggetto, molto amato, potrebbe farti sborsare ben 345 euro di multa. Vediamo di cosa si tratta.

Lo abbiamo avuto tutti, almeno una volta, nelle nostre macchine. Eppure se non messo nel modo corretto può farci pagare una multa salata.

Multa salata per chi non conosce la normativa

Nel Codice della Strada sono descritte tutte le regole che stabiliscono la circolazione di auto e persone sulle strade di tutto il territorio nazionale. Se tali norme dovessero non essere rispettate, si può incorrere nel pagamento di multe, anche salate e nella perdita di svariati punti sulla patente, a seconda dei casi.

All’interno del Codice della Strada è prevista una normativa che, probabilmente, non tutti conoscono oppure, semplicemente, sottovalutano. La regola prevede che in auto o nel veicolo non devono essere tenuti oggetti che possano impedire la visione completa dal parabrezza, sia anteriore che posteriore.

Vediamo quali sono gli oggetti che maggiormente si mettono in auto e che potrebbero farci sborsare la multa salata.

Quali oggetti non mettere in auto per evitare 345 euro di multa

Di solito, proprio ad abbellire il parabrezza, si tengono in auto dei simpatici peluche che, per quanto possano sembrare innocui, in realtà, non lo sono. In primis, potrebbero occludere la visuale e causare incidenti. In secondo luogo, potrebbero costare una multa molto salata. Molti anni addietro, tali peluche, in formato piccolo, venivano regalati, per la gioia dei bambini, anche nelle stazioni di servizio, dopo aver raggiunto un tot di punti.

Oltre ai peluche e i pupazzi, la visibilità può essere limitata anche dai deodoranti per ambienti e tutti quegli oggetti che vengono lasciati penzolare da sotto lo specchietto. Vedendo peggio, il conducente potrebbe limitare la sua capacità di reazione e fare incidenti. Anche gli adesivi di grandi dimensioni potrebbero limitare la visione.

Stando a quanto si legge dal Codice della Strada, all’interno di un veicolo i carichi dovrebbero essere disposti in modo da non cadere ne ridurre la visibilità di chi guida. Gli oggetti non dovrebbero nemmeno limitargli i movimenti.

Se tale norma non dovesse essere rispettata, le multe possono spaziare dagli 87 ai 345 euro. In aggiunta, si potrebbe vedersi sottrarre anche dei punti dalla patente.

Oltre che alla multa e ai punti, la prima cosa a cui pensare è la propria sicurezza e quella altrui. Gli oggetti ornamentali e gli adesivi non dovrebbero essere troppo grandi e collocati in modo da non impedire la visuale ma anche da non muoversi durante il viaggio. Inutile ricordare di indossare correttamente le cinture di sicurezza e di ancorare i bambini al loro seggiolino quando la macchina si muove.

Inoltre, anche i sacchetti della spesa, eventuali valige o bagli, dovrebbero essere collocati con attenzione. Questa norma del Codice della Strada è assolutamente da non sottovalutare.