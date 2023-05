Codice della strada, -20 punti dalla patente: scatta il divieto | Multe a raffica

By

Codice stradale e decurtazione punti dalla patente

Il Codice della strada esiste affinché si rispettino le regole che sanciscono la corretta circolazione dei veicoli.

Si tratta di disposizioni di legge che se violate, comportano:

la somministrazione di ammende, il cui importo può variare a seconda della gravità del fatto commesso;

la sospensione della patente;

la decurtazione dei punti dalla patente;

il ritiro del veicolo.

Due in particolare gli articoli più importanti del Codice della strada che non dovrebbero essere mai violati: il 119 il 186.

Ma che cosa prevedono? Lo scopriamo insieme. Il primo elenca tutti i requisiti psichici e fisici necessari per ottenere il conseguimento legale della patente di guida e configura anche le possibilità per le quali la patente stessa può essere sottratta.

Il secondo invece fa riferimento alla guida in stato di ebbrezza che si configura come un reato che può assumere anche importanti risvolti penali.

È sempre importante rispettare la legge e le regole stabilite nel Codice stradale. Se non lo si fa, il rischio di incorrere in una multa o ancor peggio nel ritiro o decurtazione dei punti dalla patente è molto alto.

Vediamo quando si configura in particolare la possibilità di vedersi sottratti ben 20 punti dalla patente.

Codice della strada, – 20 punti dalla patente se violi questa legge

Il Legislatore è molto severo in materia di sicurezza stradale ed è per questo che le leggi contenute nel Codice della strada sono molto rigide. Poiché ogni giorno si verificano tantissimi incidenti, anche mortali, è necessario prestare particolare attenzione ai disposti normativi contenuti in questo testo guida.

Che cosa succede se si infrange anche una sola delle norme contenute nel Codice della strada? La risposta non è unica. Chi viola le regole stabilite nella cosiddetta “Bibbia degli automobilisti” può andare incontro a sospensione della patente, ritiro del veicolo e multe alte.

Ci sono poi alcune infrazioni che comportano addirittura la perdita di 20 punti dalla licenza di guida. In quali casi si configura questa ipotesi? Ecco che ritorna nuovamente l’articolo 186 del Codice della strada che, come abbiamo detto poco più sopra, enuncia il reato di guida in stato di ebbrezza.

Ebbene, se un automobilista risulta ad un posto di blocco o durante un controllo, con un tasso alcolemico superiore rispetto a quello stabilito dalla legge, può andare incontro ad una decurtazione dei punti sulla patente. In questo caso sono – 20 punti per il guidatore in stato di ebbrezza.

Ma non è finita qui. Per il guidatore incauto scatta anche una multa che può oscillare tra i 2000 e i 9000 euro. Ancora, è previsto anche il ritiro della patente con conseguente sospensione della licenza a guidare.

In casi anche più gravi, oltre a questi provvedimenti appena sopra esposti, si può andare incontro anche a sequestro del veicolo e arresto fino a 18 mesi. Chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli, rischia una multa che oscilla tra i 1500 e i 6000 euro, la sottrazione di 10 punti e la detenzione fino a 12 mesi.

Più grave la situazione di chi, a causa dell’alto tasso alcolemico, abbia causato incidenti. In questo caso, le ammende saranno ovviamente più consistenti, fino a 18 mila euro e la detenzione fino a 36 mesi.

Chi si macchia del reato di guida in stato di ebbrezza sarà sottoposto obbligatoriamente per i tre anni successivi al primo accertamento, a dei controlli. Se nel triennio menzionato c’è una recidiva si procede con la revoca della patente.

Che cosa succede se perdi 20 punti sulla patente e cioè quelli complessivi che appartengono alla licenza di guida di ogni automobilista? In questo caso dovrai seguire nuovamente dei corsi a pagamento e a spese tue per riabilitarti alla guida. Se invece le infrazioni commesse ti fanno perdere punti inferiori a 20, puoi riacquistarli con la cosiddetta buona condotta.

Ecco dunque le ipotesi che rischiano di farti perdere – 20 punti sulla patente e soprattutto di vedere la comminazione di multe altissime. Il rispetto del Codice della strada è di fondamentale importanza non solo per salvaguardare se stessi ma anche gli altri. È necessario seguire alla lettera tutte le disposizioni contenute nel Codice stradale: chi guida ha una grande responsabilità che non può ignorare.