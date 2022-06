Stefano Tacconi sta bene, intervento perfettamente riuscito

E’ di qualche ora fa la notizia che tutti stavamo aspettando, Stefano Tacconi sta bene e presto inizierà la riabilitazione dopo l’intervento subito

Ricoverato lo scorso 22 aprile per un’ischemia celebrale l’ex portiere della Juventus ha subito un’intervento nella mattinata presso l’ospedale di Alessandria, ora sta bene e presto inizierà la fase di recupero.

Un sospiro di sollievo generale verso uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano che sul campo è riuscito a guadagnarsi l’amore e l’affetto di tutti gli gli appassionati.

Tacconi sta bene, intervento riuscito

La conferma della perfetta riuscita dell’intervento arriva direttamente dal primario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria che ha rassicurato familiari ed amici comunicando le buone condizioni di salute dell’ex calciatore.

il Dottor Barbanera ha inoltre ribadito che dopo l’intervento Tacconi dovrà avere una fase di riabilitazione che in poco tempo gli permetterà di tornare come prima.

In pochi minuti la notizia è diventata virale sui social con Stefano che sta raccogliendo auguri di pronta guarigione da tutto il popolo italiano che si è , fin da subito, stretto in un abbraccio virtuale per sostenere l’ex capitano della Juventus.

Portiere straordinario e professionista esemplare Stefano Tacconi è un idolo per tutti i tifosi della Juventus e l’unico giocatore ad aver portato la “Vecchia Signora” a vincere tutte le cinque competizioni Uefa che, in quel tempo, erano in vigore.

Tutti noi aspettavamo con fiducia questa ottima notizia e auguriamo a Stefano di tornare presto al massimo della forma.