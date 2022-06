Musk minaccia di porre fine all’accordo con Twitter

Elon Musk, il CEO di Tesla accusa Twitter di non aver soddisfatto la sua richiesta di dati su spam e account falsi sulla piattaforma di social media.

Elon Musk ha minacciato di rescindere il suo accordo per l’acquisto di Twitter Inc. TWTR -3,45% in una lettera accusando la società di non aver soddisfatto la sua richiesta di dati sul numero di spam e account falsi sulla piattaforma di social media.

Musk continua a sostenere che Twitter ha un numero molto alto di account falsi

Il signor Musk ha affermato che Twitter si è rifiutato di fornire i dati necessari al signor Musk per facilitare la propria valutazione del numero di spam e account falsi. Ad aprile, Twitter ha accettato l’offerta da 44 miliardi di dollari di Musk di rilevare l’azienda e diventare privata. Come parte dell’accordo, il signor Musk ha rinunciato alla due diligence dettagliata che gli acquirenti in genere eseguono sugli obiettivi.

In una lettera al Chief Legal Officer di Twitter Vijaya Gadde, l’avvocato di Musk, Mike Ringler, ha affermato che il signor Musk ha diritto ai dati richiesti, in parte in modo da poter facilitare il finanziamento dell’accordo.

Mr. Musk ha schierato un gruppo di 19 investitori per sostenere il suo accordo. Ha anche affermato nei documenti che sta tenendo colloqui con altri attuali azionisti di Twitter, incluso il co-fondatore Jack Dorsey, per trasferire le loro azioni nella società privata.

“In ogni caso, il signor Musk non è tenuto a spiegare la sua motivazione per richiedere i dati, né a sottomettersi alle nuove condizioni che la società ha tentato di imporre al suo diritto contrattuale ai dati richiesti”, ha scritto il signor Ringler. “A questo punto, il signor Musk ritiene che Twitter si rifiuti in modo trasparente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’accordo di fusione”.

“Si tratta di una chiara violazione materiale degli obblighi di Twitter ai sensi dell’accordo di fusione e Mr. Musk si riserva tutti i diritti che ne derivano, incluso il suo diritto di non portare a termine la transazione e il suo diritto di rescindere l’accordo di fusione”, ha affermato. I rappresentanti di Twitter non hanno immediatamente restituito una richiesta di commento.

La società ha detto che stava andando avanti con la transazione. Le azioni di Twitter sono scese del 5% a $ 38,05 nel trading mattutino; l’affare tutto in contanti ha un prezzo di $ 54,20 per azione. Per anni, Twitter ha divulgato pubblicamente la propria stima di quanti dei suoi utenti attivi giornalieri rappresentano account falsi o spam, portando la percentuale a meno del 5%.

Secondo il Ceo di Tesla sono il 20 per cento gli account non validi

Mr. Musk ha ancorato la cifra almeno quattro volte più alta al 20% degli account di Twitter falsi. Il 16 maggio, il CEO di Twitter Parag Agrawal ha twittato che la società aveva condiviso informazioni con il signor Musk su come stima i dati sullo spam. Il signor Musk ha risposto con un’emoji di cacca.

Nella sua lettera lunedì, il signor Ringler ha confermato che il signor Musk ha ricevuto una risposta da Twitter il 1 giugno, ma ha affermato che non ha soddisfatto le richieste del signor Musk. Il signor Musk si è offerto di acquistare Twitter per $ 44 miliardi ad aprile e la società ha accettato l’accordo lo stesso mese. A maggio, l’amministratore delegato di Tesla Inc. ha affermato che l’accordo era “temporaneamente sospeso” a causa delle sue preoccupazioni sulla contabilità della società del numero di account falsi sulla sua piattaforma.

L’escalation della questione dei bot da parte di Musk il mese scorso ha sollevato il sospetto tra gli osservatori che lo stia usando come tattica negoziale per abbassare il prezzo in un mercato in svenimento o per uscire dall’accordo di acquisizione.

Come parte dell’accordo, entrambe le parti hanno concordato di pagarsi a vicenda una commissione di rottura di $ 1 miliardo se non si verificasse l’accordo per determinati motivi, ma devono svolgersi scenari specifici affinché diventino rilevanti. Twitter potrebbe anche fare causa per costringere il signor Musk a portare a termine la transazione.

Già nel 2018 si era lamentato dei tweet e account non veri

Il CEO di Tesla si è lamentato per anni di account falsi su Twitter, molto prima che accettasse di acquistare la piattaforma. Nel 2018, ha twittato: “Un sacco di account falsi su Twitter caratterizzati da un alto rapporto follower per far vedere molte persone reali quando non lo è. Chissà perché”. Sabato, il signor Musk ha richiamato l’attenzione su un tweet che suggeriva che spam e bot venivano utilizzati per “disinformazione e notizie false contro Elon”.

La risposta di una sola parola del signor Musk al tweet, “Interessante”, ha ottenuto più di 20.000 Mi piace. Lo spam e gli account falsi sono un problema a livello di settore e possono causare problemi agli inserzionisti e brutte esperienze per gli utenti. Gli account possono essere difficili da rilevare e sono comunemente gestiti da bot, che sono programmi per computer in grado di automatizzare post e risposte.

Molti bot sono stati programmati per raggiungere obiettivi illeciti, come diffondere informazioni false e indurre le persone a spendere soldi, affermano gli analisti della tecnologia e dei social media, ma altri hanno scopi più benigni, come condividere notizie e allerte meteo.

Il signor Musk ha avuto interazioni insolitamente estese con i robot. In quanto tweeter abituale con oltre 95 milioni di follower, il CEO di Tesla ha probabilmente una maggiore visibilità ed esperienza con account falsi e spam rispetto alla maggior parte della piattaforma di social media, affermano i ricercatori.

Circa il 70% dei follower di Mr. Musk su Twitter sono spam, falsi o inattivi, contro il 41% di tutti gli altri account con un numero compreso tra 65 milioni e 120 milioni di follower, secondo una stima del mese scorso di SparkToro LLC, un produttore di software per la ricerca del pubblico .