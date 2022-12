Spegni stufe e termosifoni, sono questi i cibi che ti riscaldano tutto il corpo

Spegni stufe e termosifoni: ecco quali sono i cibi che ti consentono di riscaldare tutto il tuo corpo.

Se consumi determinati cibi puoi riscaldare tutto il corpo e spegnere stufe e termosifoni. Si tratta di cibi superfood che consentono di fare accelerare il metabolismo basale e di creare energia e calore. Alzando la temperatura del nostro organismo umano è possibile consumare energia e spegnere stufe e termosifoni, i cui consumi energetici incidono pesantemente sulla bolletta energetica.

Non si tratta di cibi che vengono consumati caldi come le zuppe, i brodi, le passate, etc. ma si tratta di food che accelerano il metabolismo basale e sono indicati per chi segue una dieta equilibrata. Incrementando la temperatura del corpo, non sentiamo più la necessità di accendere i condizionatori ed i termosifoni.

Di conseguenza, possiamo risparmiare tanti soldi in bolletta. Scopriamo in questa guida quali sono i cibi da consumare e da mettere sul piatto per accelerare il metabolismo basale e per alzare la temperatura del corpo.

Salasso bollette energetiche: quanto consumano le stufe ed i termosifoni?

Con le temperature rigide le famiglie italiane sono costrette ad accendere i termosifoni e le stufe per mantenere l’ambiente domestico tiepido e mite. I consumi energetici variano dai 500 Watt agli oltre 2000 Watt.

Questi consumi energetici hanno un impatto determinante sulle bollette energetiche, che stanno subendo rincari. In particolare, i consumi energetici lievitano se si accendono i termosifoni al massimo e si alterna spegnendoli.

Per risparmiare qualche euro in bolletta è bene lasciare i termosifoni accesi a temperatura costante e mai portarla al massimo per poi spegnerli. Ci sono altri trucchetti per risparmiare sui consumi delle stufe e dei termosifoni: è possibile mettere sul piatto cibi che aiutano ad accelerare il metabolismo basale.

Quali sono i cibi che aiutano a riscaldarci?

Tra i superfood che ci consentono di accelerare il metabolismo basale e di produrre energia ci sono i legumi, che apportano molto ferro e proteine vegetali, consentendoci di riscaldarci e di tenere spenti i termosifoni e le stufe.

Inoltre, i legumi consumati in deliziose zuppe e vellutate, permettono di apportare all’organismo umano la giusta quantità di fibre, vitamine e minerali. Ci sono altri cibi superfood che aiutano a produrre energia: il thè verde è un potente antiossidante naturale che aiuta ad idratare l’organismo umano, termoregolandolo.

Anche i cibi ad alto contenuto di calcio (latte e derivati, formaggi, sesamo, mandorle, etc.) sono potenti superfood in grado di accelerare il metabolismo ed aiutare l’organismo umano a riscaldarsi.

Anche le proteine contenute nel pesce e nella carne (in particolare quella bianca) consentono di dimagrire e di incrementare la temperatura del corpo. Tra gli altri cibi da mettere sul piatto per la stagione invernale meritano menzione i seguenti: broccoli, peperoncino, olio di lino, semi di lino, agrumi e cereali integrali. Questi alimenti consentono di autoregolare il corpo e di spegnere le stufe ed i termosifoni.