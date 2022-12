Novità INPS, 216 euro in meno da gennaio 2023 per questi pensionati

Questi pensionati devono fare i conti con le novità INPS non proprio favorevoli: ci saranno ben 216 euro in meno sull’assegno.

Se il tema pensioni continua ad essere annoso e particolare, con la presentazione della nuova bozza della Manovra di Bilancio sono moltissimi i pensionati che non riceveranno delle belle notizie. In queste ore si è parlato di aumento delle pensioni minime e di adeguamenti per tutte le altre fasce, ma è anche vero che ci sono alcuni soggetti che non vedranno alcun aumento. Una determinata categoria dovrà fare i conti con ben 216 euro in meno sull’assegno a partire dal 1° gennaio 2023. Proviamo a fare chiarezza.

Pensioni 2023 e adeguamenti Istat

Come accennato, ci sono dei pensionati che avranno una bellissima notizia a partire dal nuovo anno. Questo 2022 si lascia indietro inflazione alle stelle e un azzeramento del potere di acquisto dei vari cittadini italiani.

A tal proposito nel mese di Novembre 2022, l’Istat ha presentato i dati elaborati riguardanti gli aumenti – l’inflazione e di come sia cambiato lo stile di vita degli italiani. Questo ha portato ad un adeguamento del 7,3% per tutte le pensioni a partire dal 1° gennaio 2023 come da legge vigente.

È la nuova legge di Bilancio 2023 che ha messo l’accento su tutte quelle che sono le nuove misure, anche per le pensioni. Il Governo Meloni ha puntato sin dall’inizio su queste categorie al fine di poter dar modo di svolgere una vita dignitosa, potendo anche arrivare a fine mese tranquillamente.

Gli aumenti delle pensioni sono stati suddividi in sei fasce differenti – anziché quattro come nel 2022 – con quote che non sono uguali per tutti. L’esecutivo è ancora al lavoro per quanto riguarda la riforma delle pensioni, ma le prime notizie iniziano a trapelare e si fanno sempre più insistenti. Come si evince, tutte le manovre vengono svolte anche per non inciampare nuovamente sulla Legge Fornero e fare un passo in avanti verso il futuro.

Nel 2023 verranno anche presentate delle nuove proposte per lasciare prima il lavoro, in aggiunta alle conferme come Opzione Donna e Ape Sociale.

216 euro in meno per questi pensionati da gennaio 2023

Non tutti i pensionati però potranno gioire nel 2023, infatti una buona fetta dovrà fare i conti con dei soldi in meno a fine mese. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, in considerazione del fatto che si erano promessi solo aumenti e non il contrario.

Gli adeguamenti sono sicuramente un ottimo strumento per avere dei soldi in più a fine mese, ma alcune fasce di reddito non avranno lo stesso trattamento. Come riportato dalle testate nazionali che si occupano di economia, ci sono dei pensionati che avranno ben 216 euro in meno sull’assegno. Facciamo chiarezza?

Tutti i soggetti che percepiscono una pensione di 2.500 euro lordi, avranno una perdita di 18 euro al mese. Questa quota viene tradotta in 216 euro all’anno per ogni pensionato. Chi si fa due conti in tasca, si vedrà con più di 200 euro in meno all’anno, in un periodo già difficile da gestire.