Spegni l’asciugatrice, il metodo a costo 0 per asciugare tutti i panni

Caro bollette energia elettrica? Spegni l’asciugatrice e utilizza il metodo a costo zero per asciugare tutti i panni.

I prezzi delle bollette luce e gas stanno salendo in tutta Europa, ma in Italia gli aumenti sono davvero notevoli. Per questo, molti utenti stanno ricercando soluzioni intelligenti e fai da te per risparmiare sui costi.

Lo stesso utilizzo degli elettrodomestici all’interno della propria abitazione comporta un eccessivo dispendio di consumi energetici. Tuttavia, siamo abituati ogni giorno ad accendere la lavastoviglie, la lavatrice, l’asciugacapelli e altri elettrodomestici che consideriamo utilissimi per la nostra vita quotidiana.

Ad esempio, l’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno della propria abitazione. Chi fa uso di questo elettrodomestico non può fare a meno di fronteggiare tutti costi dell’energia elettrica. Durante la stagione invernale asciugare il bucato è una vera e propria impresa, per questo si ricorre all’utilizzo di questo utile elettrodomestico. Le asciugatrici consentono di avere capi di abbigliamento e lenzuola asciutte in un breve lasso di tempo.

Asciugatrice: quali sono i consumi di energia elettrica?

A seconda della classe energetica e del tempo di utilizzo dell’elettrodomestico, il consumo di questo elettrodomestico varia. Ad esempio, un’asciugatrice di classe D ha un consumo di cinque kWh a ciclo. Mentre, un’asciugatrice di classe A ha un consumo di meno di 1,5 kWh a ciclo.

Per quanto concerne gli aumenti delle bollette energia elettrica, l’asciugatrice di classe A+++ ha un costo medio di 50 euro all’anno, l’asciugatrice di classe A++ ha un costo di sessanta euro per 200 cicli, un’asciugatrice di classe C ha un costo di circa centocinquanta euro all’anno. Le asciugatrici che consumano di più sono le asciugatrici a resistenza.

Come asciugare i capi senza utilizzare l’asciugatrice?

Per asciugare i capi più velocemente senza ricorrere all’utilizzo di un’asciugatrice, è bene utilizzare degli appendiabiti per appendere i capi da asciugare.

Questo metodo di asciugare i capi senza ricorrere all’utilizzo dell’asciugatrice consente di velocizzare i tempi di asciugatura e di massimizzare lo spazio permettendo di asciugare più capi contemporaneamente. Altri buoni consigli a costo zero sono lasciare la finestra aperta e lasciare un po’ di spazio tra i capi di abbigliamento.

Ecco i consigli efficienti, efficaci ed economici per asciugare i capi a costo zero e senza utilizzare l’asciugatrice.